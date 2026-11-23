Bian Lixin

Comissária do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na Região Administrativa Especial de Macau

Nos dias 18 e 19 de novembro, com a brisa fresca e o outono radioso na Grande Área de Baía, realizou-se com êxito em Shenzhen a 33.ª Reunião Informal dos Líderes da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC). Esta é a terceira vez que a China assume o papel de anfitriã nos 35 anos desde a sua adesão à APEC. O Presidente Xi Jinping presidiu à reunião e proferiu um importante discurso, e os líderes e representantes das 21 economias membros da APEC reuniram-se na cidade de Shenzhen.

Em torno do tema de “Construindo uma Comunidade Ásia-Pacífico para Prosperar Juntos”, a reunião debateu planos de cooperação e alcançou uma série de importantes resultados, ajustando o rumo e reunindo novamente sinergias para a cooperação Ásia-Pacífico, que se encontra numa encruzilhada, e abrindo também novas e amplas perspetivas para Macau aproveitar plenamente as suas vantagens únicas e concretizar o seu próprio desenvolvimento.

Na crista da maré, forjar consenso

Num mundo em que as mudanças profundas e sem precedentes num século se aceleram, o unilateralismo e o protecionismo ganham cada vez mais terreno e o crescimento económico global carece de ímpeto, a estabilidade e o desenvolvimento da Ásia-Pacífico, enquanto zona de crescimento mais dinâmica do mundo, ressôam em todo o mundo.

O importante discurso proferido pelo Presidente Xi Jinping na reunião, de grande alcance e profundidade, em sintonia com a tendência histórica e a corrente dos tempos, responde à questão decisiva da nossa era sobre para onde se dirige a cooperação Ásia-Pacífico e apresenta a visão de construir uma comunidade Ásia-Pacífico caracterizada por solidariedade e assistência mútua, abertura e integração, empreendedorismo e inovação, bem como desenvolvimento inclusivo. O discurso consolida a confiança, aponta a direcção e clarifica os caminhos para o desenvolvimento comum em toda a região da Ásia-Pacífico.

A solidariedade e a assistência mútua constituem o alicerce sólido para para enfrentarmos juntos as dificuldades e os desafios. Navegando as economias da Ásia-Pacífico no mesmo barco em águas agitadas da economia global, devemos fomentar um sentido de comunidade mais forte, manter-nos unidos e apoiar-nos mutuamente, estreitar continuamente os laços de interesses comuns e enfrentar de mãos dadas aos mais diversos riscos e obstáculos.

A abertura e a integração são a única via viável para o desenvolvimento e a revitalização. Perante o ressurgimento da antiglobalização, devemos defender o regionalismo aberto e avançar de forma constante no processo de integração económica. É igualmente indispensável promover um quadro que privilegie a inclusão em vez da exclusão e a integração em vez da divisão, facilitando a circulação fluida dos fatores de produção e expandindo continuamente o espaço de crescimento.

O empreendedorismo e a inovação são a força motriz central para acumular ímpeto e capacitar o desenvolvimento. Perante a nova ronda de revolução científica e tecnológica e de transformação das indústrias, é necessário aprofundar os intercâmbios científicos e tecnológicos e a comercialização dos resultados da investigação. É igualmente necessário fomentar um ambiente de cooperação aberto, justo, equitativo e não discriminatório e libertar plenamente a vitalidade e o potencial da economia da Ásia-Pacífico.

O desenvolvimento inclusivo está no cerne dos objetivos da cooperação Ásia-Pacífico. As economias da Ásia-Pacífico são diversas e têm aspirações de desenvolvimento diferentes. Devemos procurar pontos comuns sem ignorar as diferenças e ter em conta todas as partes. Devemos assegurar que os benefícios do desenvolvimento sejam partilhados por todos, aumentar continuamente o sentimento de realização das pessoas e acumular de forma constante consensos e condições para a construção de uma comunidade Ásia-Pacífico.

Os líderes presentes responderam positivamente às propostas da China e manifestaram apoio à tradução da visão de uma comunidade Ásia-Pacífico em ação tangível.

Com trabalho sólido, traçar o futuro

A China não é apenas defensora da cooperação Ásia-Pacífico, mas também um actor empenhado em concretizar a prosperidade comum. De Xangai, em 2001, a Pequim, em 2014, e a Shenzhen, este ano, a APEC, ao longo dos últimos 25 anos, passou por altos e baixos na cooperação regional e testemunhou o compromisso inabalável da China e os seus passos resolutos para elevar a cooperação Ásia-Pacífico e promover a prosperidade regional. Este ano assinala o arranque do 15.º Plano Quinquenal da China.

O plano define um roteiro grandioso para o desenvolvimento de alta qualidade da China e abre oportunidades de desenvolvimento para a Ásia-Pacífico e para o mundo em geral. A China continuará a ampliar a abertura de alto nível ao exterior, a dinamizar o ímpeto de crescimento da Ásia-Pacífico e a proporcionar um apoio sólido à construção da comunidade Ásia-Pacífico.

Nesta reunião, o Presidente Xi Jinping apresentou planos concretos para avançar a comunidade Ásia-Pacífico, propondo a construção conjunta dos quatro pilares fundamentais — economia e comércio, conectividade, inovação e desenvolvimento — e dos oito elementos de apoio — Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico, conectividade física de infraestruturas, conectividade institucional mediante a harmonização de políticas e regulamentos, conectividade entre os povos, economia digital, tecnologias emergentes, capacitação e crescimento sustentável —, proporcionando uma arquitetura sólida à comunidade Ásia-Pacífico.

A China anunciou que apoia a criação da Associação Mundial para a Cooperação Económica das Áreas da Baía e apresentou um conjunto de medidas concretas, incluindo apoio financeiro a projetos de cooperação pragmática da APEC, o lançamento em Shenzhen de um Centro de Estudos da Comunidade Ásia-Pacífico e o desenvolvimento de plataformas de cooperação especializadas em vários domínios.

A China conduziu ainda a reunião à adopção de documentos de resultados ambiciosos, pragmáticos e abrangentes, como a Perspectiva de Shenzhen dos Líderes da APEC. Estes esforços vão ao encontro das necessidades de desenvolvimento de todas as partes e impulsionarão um progresso mais profundo e substantivo na construção de uma comunidade Ásia-Pacífico.

Macau rema em frente numa nova viagem

Enquanto importante plataforma avançada da abertura de alto nível da China ao exterior, Macau tem sido há muito um participante activo na comunidade de cooperação Ásia-Pacífico, na qualidade de Região Administrativa Especial da China.

Está profundamente integrado na cooperação Ásia-Pacífico a par da pátria, beneficiando igualmente da prosperidade regional e da cooperação de benefício mútuo. Em junho deste ano, Macau acolheu novamente a Reunião Ministerial do Turismo da APEC, mostrando ao mundo o charme urbano único de Macau e e o seu ambiente turístico moderno. O envolvimento profundo no “Ano da China” da APEC constitui uma missão importante para Macau aproveitar o forte apoio da pátria e servir a estratégia nacional de abertura de alto nível ao exterior.

É igualmente um exemplo vívido das vantagens institucionais de “um país, dois sistemas” e de fazer de uma “pequena mesa” um “grande palco”. Terminado o grande evento, chega o tempo de agir. Esta Reunião Informal dos Líderes da APEC criou novas oportunidades para Macau participar activamente na cooperação Ásia-Pacífico, alinhando os pontos fortes singulares da cidade com as necessidades do país, e dará também um novo impulso para que Macau implemente melhor o seu 3.º Plano Quinquenal.

Acreditamos que a RAEM, aproveitando o dinamismo da cooperação da APEC e apoiando-se nas vantagens da Grande Área de Baía em matéria de articulação de regras, sinergia industrial e cooperação em inovação, ampliará ainda mais a abertura e a conectividade com países e regiões da Ásia-Pacífico, aprofundará a cooperação nos domínios da medicina tradicional chinesa, das finanças com características próprias e das tecnologias avançadas, acelerará a promoção do desenvolvimento da diversificação adequada da economia e reforçará e consolidará a construção de “um centro, uma plataforma, uma base” e de “um pólo”.

Em Shenzhen, a acção da China congregou o consenso da Ásia-Pacífico e orientou o rumo da cooperação; em Macau, o seu contributo impulsiona o desenvolvimento regional e promove a interligação. Espera-se que Macau dê pleno uso à sua vantagem única de estar enraizada na pátria e ligada ao mundo, dando um contributo maior para a construção da comunidade Ásia-Pacífico e escrevendo um novo capítulo de prosperidade ao integrar-se e servir a agenda mais ampla de desenvolvimento nacional.