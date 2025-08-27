GP | Convites para pilotos TCR Asia que participem na Coreia e Zhuzhou

A Corrida da Guia do 72.º Grande Prémio de Macau será novamente o palco da prova final do Kumho FIA TCR World Tour, a maior competição de carros de turismo a nível mundial sob a chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA). A prova estará igualmente aberta à participação de concorrentes de outras proveniências

Sendo a última etapa da temporada da competição mundial do TCR, a prova de Macau reunirá os pilotos de turismo mais rápidos do mundo, coroando também o campeão absoluto do FIA TCR World Tour. O formato único da competição promovida pelo WSC Group permitirá que pilotos locais e regionais do TCR enfrentem as estrelas internacionais, criando um espetáculo inesquecível nas ruas do território.

Antes da final em Macau, o ressuscitado TCR Asia Series partilhará a pista com o FIA TCR World Tour de 17 a 19 de Outubro, no Circuito de Inje, na Coreia do Sul, e de 31 de Outubro a 2 de Novembro, no Circuito Internacional de Zhuzhou, na China. A participação nesta prova será obrigatória para os pilotos que desejem obter um convite para o evento do Circuito da Guia, proporcionando também uma oportunidade para pilotos de Macau, que não se qualificaram noutras competições, garantirem um lugar na grande festa de final de ano.

“Em 2025, inscrições ‘wildcard’ estarão disponíveis para os concorrentes que participaram em provas do TCR Asia. Para serem elegíveis para se inscreverem em Macau, os concorrentes poderão participar nas próximas corridas na Coreia do Sul e na China, onde o TCR Asia partilhará igualmente a grelha com o TCR World Tour”, escreveu a organização do TCR Asia Series nas redes sociais, sublinhando que: “É uma oportunidade única de toda a vida: medir forças com os melhores do mundo num dos traçados mais lendários do desporto motorizado.”

Sobre o assunto, o presidente do WSC Group, Marcello Lotti, o pai do conceito TCR, acrescentou: “Estamos orgulhosos por o TCR Asia ter acrescentado dois eventos conjuntos com o Kumho FIA TCR World Tour. O WSC tem o prazer de confirmar que iremos atribuir ‘wildcards’ aos concorrentes que desejem juntar-se a nós também na final da temporada em Macau.”

O TCR Asia Series tem competido com pneus da marca chinesa Sailun, mas nesta prova os pilotos terão de se adaptar aos compostos Kumho, obrigatórios na competição sancionada pela FIA. Sean Chang Chien Shang, piloto de Taiwan, lidera a classificação com quatro pontos de vantagem sobre o chinês Liu Zhi Chen, ambos ao volante de Audi RS 3 LMS.

Qualidade garantida

O TCR Asia Series não será a única competição a compor a lista de inscritos do FIA TCR World Tour na RAEM, pois a temporada de 2025 do TCR Austrália terminará em estilo ao juntar-se à grelha de partida da Corrida da Guia do 72.º Grande Prémio de Macau, que decorrerá de 13 a 16 de Novembro. A primeira participação internacional do TCR Austrália foi possível graças ao detentor global dos direitos do campeonato, o WSC Group, que assegurará a cobertura total dos custos de transporte para as equipas australianas que viajem para Macau.

O TCR Australia anunciou em Junho que irá concentrar-se no reinício da competição no evento “The Bend 500”, de 12 a 14 de Setembro, em conjunto com a ronda australiana do Kumho FIA TCR World Tour, competição que conta com mais de uma dezena de concorrentes a tempo-inteiro. A competição australiana, que em tempos teve grelhas de partida com cerca de duas dezenas de carros, não fará mais nenhuma corrida este ano, para além desta e daquela agendada para o Grande Prémio de Macau.

Com provas ainda por disputar na Austrália, Coreia do Sul, interior da China e Macau, o campeão em título do Kumho FIA World Tour, Yann Ehrlacher, da Lynk & Co, lidera a classificação com 250 pontos, seguido de perto por Esteban Guerrieri, ao volante de um Honda, com 223, enquanto Santiago Urrutia, também ao comando de um Lynk & Co, ocupa a terceira posição com 215 pontos.