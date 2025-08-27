Tendo em mente a história e construindo juntos um futuro promissor

Por Liu Xianfa*

Este ano assinala-se o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e Guerra Antifascista Mundial. A Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e a Guerra Antifascista Mundial são batalhas decisivas entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e o progressista e o reaccionário. De 1931 a 1945, o povo chinês, tendo lutado tenazmente durante 14 anos, conquistou a grande vitória da sua Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa e a vitória completa da Guerra Mundial Antifascista com todos os povos amantes da paz do mundo. Este ano marca também o 80º aniversário da recuperação de Taiwan da ocupação japonesa. A recuperação de Taiwan à China é um resultado vitorioso da Segunda Guerra Mundial, uma parte integrante da ordem internacional do pós-guerra, e uma grande vitória de todo o povo chinês, incluindo os nossos compatriotas em Taiwan, através dos seus esforços sucessivos e batalhas sangrentas.

O papel fundamental do Partido Comunista da China é a chave para a vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa

Ao longo de todo o curso da guerra, o Partido Comunista da China esteve sempre na linha da frente e assumiu as suas responsabilidades, exercendo uma forte liderança política e impulsionando a formação de uma corrente histórica de resistência de toda a nação. A China é o principal campo de batalha oriental na Guerra Antifascista Mundial. A Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa foi uma parte importante da Guerra Mundial Antifascista e contribuiu decisivamente para a vitória da Guerra Antifascista Mundial. Nessa guerra devastadora, a Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa começou mais cedo, durou mais tempo, derrotou o maior número de inimigos e fez o maior sacrifício. Em 1931, os imperialistas japoneses lançaram descaradamente um ataque à cidade de Shenyang encenado pelo Exército de Kwantung japonês, conhecido pelo Incidente de 18 de Setembro, que é 8 anos antes da blitzkrieg da Alemanha nazi na Polónia e 10 anos antes do Ataque a Pearl Harbor. Nessa altura, os soldados e civis chineses já tinham disparado o primeiro tiro na Guerra Antifascista e lutado incansavelmente nas planícies geladas do nordeste da China ocupada. Durante os dias mais negros da Guerra de Resistência, a China imobilizou quase 70% do Exército Japonês e, assim, ajudou as forças Aliadas noutros teatros a obter oportunidades estratégicas vitais. Durante os 14 anos de guerra, o povo chinês fez enormes sacrifícios nacionais e pagou um preço elevado. De acordo com estatísticas incompletas, o número de vítimas dos militares e civis chineses ultrapassou os 35 milhões, representando aproximadamente um terço do total de vítimas durante a Segunda Guerra Mundial. A perda económica directa foi de mais de 100 mil milhões de dólares americanos, e a perda económica indirecta de mais de 500 mil milhões de dólares americanos.

Macau nunca se ausenta desta Guerra e luta lado a lado com a pátria durante todo o tempo

Todos os sectores da sociedade de Macau não pouparam esforços e ultrapassaram todas as dificuldades para prestar ajuda, como alojamento, alimentação e cuidados médicos, a um grande número de compatriotas deslocados pela guerra. Figuras patrióticas de Macau, como o Sr. Ma Man-kei, Sr. Ho Yin e Dr. Ke Lin, romperam os pesados bloqueios dos invasores japoneses e enviaram mantimentos e fundos para a linha da frente. Uma legião de jovens apaixonados de Macau partiu sem hesitação para as frentes de batalha no Delta do Rio das Pérolas, no Dongjiang e noutras zonas. Os grupos patrióticos angariaram enormes somas de dinheiro para apoiar os soldados na linha da frente e fizeram grandes esforços para promover a publicidade da Guerra de Resistência. A Cantata do Rio Amarelo, composta pelo músico do povo de origem de Macau, Sr. Xian Xinghai, fez soar o rugido do perigo nacional e tornou-se a voz mais forte da salvação nacional. A história nunca esquecerá os contributos indeléveis feitos por Macau para a independência nacional e a libertação do povo chinês, nem esquecerá o profundo sentimento de patriotismo e de rectidão nacional dos compatriotas em Macau.

Adotar uma perspetiva histórica correta, que seja pacífica, justa, abrangente e objetiva, sobre a história da Segunda Guerra Mundial

A história não pode ser adulterada e os factos não devem ser apagados. Mesmo hoje, movidos por interesses geopolíticos, existem alguns países e políticos que ainda tentam ignorar os factos históricos, minimizando intencionalmente as importantes contribuições da China para a Segunda Guerra Mundial como o principal campo de batalha oriental, embelezando o domínio colonial e até mesmo negando directamente a história da agressão fascista e dos crimes brutais cometidos pelo exército japonês. Tais actos desprezíveis e vergonhosos representam desafios à Carta das Nações Unidas, à ordem internacional do pós-guerra, à consciência humana e aos povos de todas as nações vitoriosas. Os 1,4 mil milhões de chineses jamais tolerarão qualquer tentativa de manipulação da história da Segunda Guerra Mundial. A China, junto aos povos amantes da paz em todo o mundo, lutará até ao fim contra todos os actos ilícitos que distorcem, glorificam ou negam a história da agressão e, em conjunto, salvaguardarão a verdade histórica e defenderão a paz mundial.

Unir para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade

O sistema internacional com as Nações Unidas como seu núcleo é uma reflexão concentrada da vitória da Segunda Guerra Mundial, e serve de pedra basilar para a ordem internacional do pós-guerra. Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China sempre é uma força indispensável e importante na manutenção da paz mundial. A China nunca seguirá o antigo caminho de alguns países que alcançaram a modernização através da guerra, da colonização e da pilhagem. Em vez disso, a China permanecerá firmemente do lado certo da história e do progresso da civilização humana, e manterá bem alta a bandeira da paz, do desenvolvimento, da cooperação e de resultados mutuamente benéficos. As propostas da China para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e outros conceitos e iniciativas importantes são uma continuação e um desenvolvimento da valiosa experiência da vitória na Segunda Guerra Mundial e contribuíram com a sabedoria e as soluções chinesas para a promoção da paz e do desenvolvimento humanos. A China trabalhará inabalavelmente com a comunidade internacional para praticar a visão de governança global de ampla consulta e contribuição conjunta para benefício compartilhado, implementar a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Civilização Global e, construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Como o Presidente Xi Jinping salientou, “A guerra é como um espelho, Olhar para ele ajuda-nos a apreciar melhor o valor da paz”. Devemos aprender com a história, especialmente com as duras lições da Segunda Guerra Mundial, extrair sabedoria e força da grande vitória da Guerra Mundial Antifascista e fortalecer a nossa determinação em salvaguardar a paz e consolidar a segurança para, em conjunto, construirmos um futuro mais brilhante para a humanidade. Acreditamos que todos os sectores em Macau levarão adiante com firmeza a nobre tradição patriótica e o grande espírito da Guerra de Resistência, contribuindo assim para o desenvolvimento constante e abrangente do princípio de “um país, dois sistemas”, para a concretização da reunificação completa da Pátria e para o grande rejuvenescimento da nação chinesa!

*Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na Região Administrativa Especial de Macau