A BMW conquistou a grande batalha de construtores com Van der Linde a subir ao lugar mais alto do pódio. No final, o sul-africano reconheceu que teve muita sorte por ter continuado em prova após um toque na Curva do Mandarim Oriental

“Pensei que a minha corrida tinha acabado quando bati na barreira”. Foi desta forma que Kelvin Van der Linde (BMW M4 GT3 Evo) reagiu à vitória na Taça do Mundo de GT, momentos depois de sair do carro. O piloto atingiu a barreira à saída da Curva do Mandarim Oriental, mas conseguiu continuar em prova e subiu ao lugar mais alto do pódio.

“O automobilismo tem um deus, e, depois de tanto azar na época do DTM, esse deus esteve comigo”, considerou o sul-africano. “Tive muita sorte quando mais precisei”, reconheceu o piloto.

Inicialmente, não estava previsto que Van der Linde corresse em Macau, mas foi chamado na última hora, para substituir o seu irmão Sheldon. “Nem tivemos tempo de trocar os autocolantes que o meu irmão ia utilizar. Esta vitória é para ele. Fizeram um trabalho muito bom antes da prova”, contou o sul-africano.

Na prova de ontem, a Porsche parecia ser a grande favorita, com Laurin Heinrich a arrancar da pole-position, depois de ter ganho a corrida de qualificação e de ter sido o mais rápido nas sessões de qualificação. No entanto, logo na primeira volta, uma manobra optimista de Raffaele Marciello (BMW) afastou o alemão da prova, causou uma carambola com vários carros e levou à suspensão da corrida. Marciello acabou penalizado em 10 segundos pela manobra, mas o mote para o que seria a corrida ficou dado, com vários pilotos a cometerem excessos.

Após o recomeço, o suíço da BMW manteve-se na frente, mas foi seguido de perto por Thomas Preining (Porsche). Contudo, o austríaco foi penalizado, uma primeira vez, por excesso de potência e percebeu-se que a vitória seria impossível. Preining foi novamente penalizado, voltas mais tarde devido a um toque traseira no carro de Marciello, o que lhe permitiu ultrapassar o suíço.

A partir dessa altura, Van der Linde ficou em boa posição para ganhar, ao mesmo tempo que a maioria dos pilotos que seguiam próximos dele acumulavam penalizações por excesso de potência ou manobras mais agressivas.

Como resultado dos toques e penalizações, Luca Engstler (Lamborghini Huracán GT3 Evo 2) terminou em segundo lugar e Alessio Picariello (Porsche 911 GT3 R 992 Evo) em terceiro. No final, Engstler afirmou-se “feliz e orgulhoso” e reconheceu que beneficiou das penalizações, porque não tinha ritmo para andar na frente.

Por sua vez, o piloto do Porsche lamentou o facto de o colega de equipa ter sido colocado fora de prova por Marciello: “Quero deixar uma palavra para o Laurin Heinrich porque ele dominou todo o fim-de-semana, ao ser o mais rápido na qualificação e na corrida de sábado. Espero que volte no próximo ano”, desejou.

1.º Kelvin Van Der Linde BMW M4 GT3 Evo 1:03:40.865

2.º Luca Engstler Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 a 9.789

3.º Alessio Picariello Porsche 911 GT3 R 992 Evo a 20.924

Alto

Não foi de longe a corrida mais limpa, mas foi de longe a mais emotiva

Baixo

O excesso inadmissível de Marciello custou a corrida a Heinrich

