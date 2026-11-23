Jerónimo Badaraco (Toyota GR86) foi 9.º classificado na prova do RoadSport Challenge. Damon Chan Tat Man (Toyota GR86) foi o vencedor de uma corrida de sábado marcada por ter sido praticamente toda disputada atrás do Safety Car.

No final, o macaense lamentou o pouco tempo de pista em ritmo competitivo e apontou que a situação se repete ano após ano: “Foi uma corrida com duas voltas. No ano passado também foi assim. Acho que os pilotos têm de pensar que a qualificação para esta prova é muito difícil, pelo que quando chegam a Macau o mais importante é curtir a pista e fazer muitas voltas”, afirmou Badaraco, em declarações ao HM. “Parece que os pilotos em Macau ficam muito nervosos e forçam demasiado para andar na frente. Falta calma. Não é por estarem com um capacete que os pilotos são super-heróis. É mais importante evitar os acidentes”, acrescentou.

O pódio do RoadSport Challenge foi totalmente ocupado por pilotos de Hong Kong. Badaraco lamentou a realidade e pediu um novo modelo de distribuição de apoios, para tornar os pilotos locais mais competitivos. Actualmente, os subsídios do Governo são apenas distribuídos aos pilotos com menos de 35 anos.

“Os apoios são muito reduzidos. Apenas são distribuídos para as provas realizadas no exterior e para os pilotos com menos de 35 anos. Eu, como tenho mais de 35 anos, não recebo nada”, explicou. “Acho que, em vez de apoiar os pilotos com base na idade, que muitas vezes andam a passear nas provas, deviam apoiar os pilotos mais competitivos. É dessa forma que se desenvolve a qualidade dos pilotos locais”, acrescentou.

O macaense considerou ainda negativo o facto de haver cada vez menos participantes da RAEM: “Cada vez há menos pilotos de Macau inscritos na prova porque faltam patrocínios e apoios. Isto deve querer dizer alguma coisa”, lamentou. Olhamos para o pódio e vemos três pilotos de Hong Kong, não há nenhum de Macau. É uma vergonha”, concluiu.

Alto

Damon Chan mostrou um ritmo acima de todos os outros pilotos

Baixo

Dois acidentes e dois carros incendiados. A segurança impera levantar questões

1.º Damon Chan Toyota GR86 36:19.81

2.º Cheung Chun Yuen Toyota GR86 a 0.509

3.º Bayern Yip Toyota GR86 a 0.957

(…)

9.º Jerónimo Badaraco Toyota GR86 a 3.635