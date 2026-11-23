O espanhol Mikel Azcona e a chinesa Geely Cyan Racing foram consagrados como campeões de pilotos e de equipas do TCR World Tour. No Circuito da Guia, a festa foi predominantemente chinesa, com os pilotos da Geely a vencerem as duas corridas, incluindo a Corrida da Guia, no domingo, em que o mais rápido foi Ma Qinghua.

“Sinto-me tão bem ao ganhar em Macau. Agradeço muito todo o trabalho árduo de todos os envolvidos”, afirmou Ma Qinghua no final. “A corrida foi muito dura. Tive um grande momento, logo na primeira curva, mas tive sorte de não bater e consegui vencer”, acrescentou.

Alexander Murdzevski Schedvin, líder do departamento de desporto motorizado da Geely, destacou a importância de alcançar o campeonato em Macau. “É especial ganhar aqui, num lugar com tanta tradição no automobilismo”, afirmou. “Terminar a temporada com um fim-de-semana destes, com pole, pódios e vitória. Acho que hoje ninguém vai ser despedido”, brincou. “Temos uma equipa de topo, pilotos de topo e pessoas que competem de forma limpa”, destacou.

Azcona feliz

Por sua vez, Mikel Azcona mostrou-se feliz e destacou as corridas limpas entre os diferentes pilotos ao longo do ano. “Acho que só comecei a acreditar no título nas corridas disputadas na Coreia. Nessa altura, pensei que tinha mesmo hipótese de vencer”, confessou o espanhol da Hyundai.

Após o título, Azcona destacou os altos e baixos da época e agradeceu a contribuição para a equipa do colega Norbert Michelisz. “Acho que ao longo de todo o ano não tenho nada a apontar à equipa, o trabalho foi bom, não consigo pensar em nada negativo”, descreveu. “Estamos em Macau, as coisas correram bem. Mas a sessão de qualificação foi muito complicada, devido à chuva havia aquaplanagem na Curva do Mandarim, e até disse à equipa que achava que ia bater”, desabafou.

Apesar dos sustos, o espanhol não facilitou e juntou o título do TCR World Tour ao título da Taça Mundial de Carros de Turismo, ao que tinha conquistado em 2022, então como piloto da Cupra.

Alto

Mikel Azcona cumpriu a sua missão, não cometeu erros e foi campeão

Baixo

A corrida de domingo foi disputada quase exclusivamente atrás do safety car

Corrida 1

1.º Santiago Urrutia Geely Preface TCR 28:23.756

2.º Mikel Azcona Hyundai Elantra N EV TCR a 7.029

3.º Norbert Michelisz Hyundai Elantra N EV TCR a 9.888

Corrida 2

1.º Ma Qinghua Geely Preface TCR 31:43.260

2.º Thed Bjork Geely Preface TCR a 1.125

3.º Norbert Michelisz Hyundai Elantra N EV TCR a 2.093