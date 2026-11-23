Além de alcançar a quinta vitória na Guia, o inglês estabeleceu um novo recorde da volta mais rápida em corrida, com um registo de 2:22.697. A melhor marca anterior pertencia desde 2010 a Stuart Easton

Peter Hickman (BMW M1000RR) venceu pela quinta vez o Grande Prémio de Macau em Motos, num fim-de-semana que dominou por completo. A superioridade do inglês foi tão incontestável que resultou num novo recorde no Circuito da Guia, com uma volta realizada em 2:22.697. O recorde anterior tinha sido estabelecido em 2010 por Stuart Easton (Kawasaki 1000) com um registo de 2:23.616.

“É um resultado fantástico. Consegui forçar e obter o novo recorde, o que não era o nosso objectivo. A moto esteve fantástica todo o fim-de-semana”, afirmou Hickman, no final. “Este recorde também reflecte o muito trabalho feito nos bastidores nos últimos tempos. Foi a cereja no topo do bolo”, acrescentou.

Em 10 participações, e depois de falhar a corrida em 2014, o pior resultado que o inglês alcançou na Guia foi um terceiro lugar, em 2024. Nesse ano, a corrida foi cancelada e o resultado foi apurado com base na qualificação, após o território ser afectado por um tufão. “Conseguir a quinta vitória na Guia foi algo que nunca imaginei que seria possível”, confessou.

No entanto, o inglês não deixou de lamentar o facto de o número de inscritos apresentar uma redução face a anos anteriores. “O Circuito da Guia é único, mas temos de falar com a organização para trazer mais e melhores pilotos e equipas para esta prova”, opinou. “É uma das melhores corridas do mundo, mas talvez seja necessário mudar as regras. Houve anos em que a lista de inscritos tinha 30 corredores, mas nos últimos anos houve uma redução para 20”, lamentou.

Hicky deu o exemplo da ausência de David Todd, vencedor da edição do ano passado, que foi impedido de se inscrever em Macau por ter falhado a prova TT Ilha de Man, devido a lesão.

Por sua vez, Marcus Simpson (BMW M1000RR) ficou em segundo e não escondeu a felicidade. “Obter um pódio nesta prova é muito mais do que esperava. É um momento muito especial e quero agradecer a todos os que tornaram possível este resultado”, disse o homem natural da Ilha de Man. Apesar de tudo, ainda apanhou um susto: “No final comecei a ficar sem combustível e a mota a ficar mais lenta. Ainda pensei: ‘oh não, isto não pode acontecer-me’. Felizmente, consegui chegar ao fim”, relatou.

Paul Jordan foi terceiro mas admitiu que quer mais: “É um resultado fantástico para a equipa. Tenho obtido pódios em todas as provas internacionais, mas acho que está na altura de começar a ganhar”, desabafou. “É uma prova muito especial, não há muitos sítios onde corramos tão junto dos rails. Eu próprio acertei nos rails com o capacete, mas, sejamos sinceros, é este tipo de experiência que nos traz aqui”, frisou.

Alto

Recorde de Hickman

Em comparação com anos anteriores, o pelotão não era o mais competitivo e a vitória de Hickman nunca esteve em causa. No entanto, o inglês mostrou toda a categoria ao estabelecer recordes consecutivos da volta mais rápida.

Baixo

Queda de Trummer

Trummer perdeu a traseira da mota na Curva D. Maria II, atingiu a barreira e ficou caído no chão. As imagens mostraram o piloto consciente e mais tarde confirmou-se que não sofreu fracturas

Classificação

1.º Peter Hickman BMW M1000RR 11 voltas 26:38.172

2.º Marcus Simpson BMW M1000RR a 38.091

3.º Paul Jordan Honda CBR1000RR-R a 44.824