Comércio | Exportações lusófonas fixam novo recorde até Agosto

As exportações lusófonas para a China registaram o melhor arranque de ano de sempre, ao subirem 22,1 por cento para 105,8 mil milhões de dólares entre Janeiro e Agosto. No sentido inverso, as importações de produtos chineses pelo bloco lusófono também cresceram cerca de 21 por cento

Nos primeiros oito meses de 2026, as exportações dos países lusófonos para a China registaram o melhor arranque de sempre, atingindo cerca de 105,8 mil milhões de dólares, valor que representou um aumento anual de 22,1 por cento. Este é o valor mais elevado para os primeiros oito meses de um ano desde que o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) começou a compilar estes dados dos Serviços de Alfândega da China, em 2013.

As exportações aumentaram sobretudo devido ao Brasil, de longe o maior fornecedor lusófono do mercado chinês, cujas vendas cresceram 25,1 por cento, para 90,9 mil milhões de dólares, um novo máximo para o período entre Janeiro e Agosto.

As vendas de mercadorias de Angola para a China aumentaram 9,8 por cento para 11,5 mil milhões de dólares, enquanto as exportações de Portugal subiram 1,1 por cento para 1,97 mil milhões de dólares.

Os dados mostram que a maioria dos países de língua portuguesa exportou mais para a China, incluindo a Guiné Equatorial, cujas vendas subiram 24,2 por cento, para 577,4 milhões de dólares. As excepções foram Moçambique, cujas exportações para o mercado chinês desceram 19,3 por cento, para 883,6 milhões de dólares, enquanto as vendas de São Tomé e Príncipe também caíram 89,5 por cento em comparação com o período entre Janeiro e Agosto de 2025.

Pelo contrário, o maior aumento foi registado nas exportações de Timor-Leste, que passaram de apenas 44 mil dólares para 2,23 milhões de dólares. As vendas de Cabo Verde mais do que duplicaram, embora o país não tenha enviado mais de quatro mil dólares para a China nos primeiros oito meses do ano.

Sentido contrário

Na direcção oposta, os países lusófonos importaram mercadorias no valor de 69,9 mil milhões de dólares da China, um aumento anual de 21,3 por cento e também um novo recorde para o período entre Janeiro e Agosto.

O Brasil foi o maior parceiro comercial chinês no bloco lusófono, com importações a subirem 22,4 por cento para 57,4 mil milhões de dólares, seguido de Portugal, que comprou à China mercadorias no valor de 5,5 mil milhões de dólares, mais 21,1 por cento do que nos primeiros oito meses de 2025.

Ao todo, as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa e a China atingiram 175,7 mil milhões de dólares entre Janeiro e Agosto, um aumento homólogo de 21,8 por cento e um novo máximo para os primeiros oito meses do ano. A China registou um défice comercial de 35,9 mil milhões de dólares com o bloco lusófono no período entre Janeiro e Agosto.