Chongqing | Sete mortos em mina ilegal inundada por chuva

Sete pessoas morreram afogadas depois de chuvas fortes terem inundado um poço de mineração ilegal no município de Chongqing, no sudoeste da China, informou na segunda-feira a agência oficial Xinhua.

Segundo a polícia do condado de Youyang, citada pela agência, as vítimas foram encontradas numa mina encerrada e abandonada, perto da fronteira entre Youyang e o condado de Xiushan, ambos situados no extremo sudeste de Chongqing, município com cerca de 32 milhões de habitantes.

Durante as buscas, iniciadas no sábado após as autoridades terem recebido um alerta sobre o desaparecimento de várias pessoas no local, a polícia deteve também 21 indivíduos suspeitos de praticarem mineração ilegal. As autoridades acrescentaram que a investigação continua em curso, de acordo com a Xinhua.

O incidente ocorreu cerca de quatro meses e meio depois de uma explosão de gás numa mina da província central de Shanxi ter provocado 82 mortos e mais de 120 feridos, num dos acidentes mineiros mais graves registados na China nos últimos anos.

A sinistralidade no sector mineiro chinês, do maior produtor e consumidor mundial de carvão, diminuiu significativamente nas últimas décadas. No entanto, os acidentes continuam a ser frequentes num sector que enfrenta problemas persistentes relacionados com a fiscalização, a subcontratação e o cumprimento das normas de segurança.

Segundo dados oficiais, o sector mineiro chinês registou mais de 3.000 mortes entre 2018 e 2023, o que representa uma redução de 53,6 por cento em comparação com os cinco anos anteriores.