Cinema asiático em destaque no DocLisboa 2026

A edição deste ano do DocLisboa, festival inteiramente dedicado ao género documentário, traz algumas produções asiáticas. O evento decorre entre os dias 15 e 25 de Outubro em várias salas de cinema de Lisboa e conta com Hélder Beja, ex-residente em Macau, como director.

Nas competições internacionais inclui-se ” The Measured Everlasting Is 1.334 Billion Years”, do realizador tailandês Thunska Pansittivorakul, que faz a sua estreia mundial e é uma produção conjunta da Tailândia, Hong Kong e China.

Segundo a sinopse, “o filme foi pensado como a carta de suicídio do realizador – um registo de ansiedades, medos, desejos e últimas memórias”. Mas algumas dessas memórias “permanecem profundamente enraizadas, surgindo num limbo ou como visões no leito de morte”, sendo que o filme “está repleto de imagens do órgão sexual masculino, inegavelmente o motor por trás da própria civilização, impulsionando o mundo tanto na sua beleza como na sua depravação”.

Este documentário aborda, “a partir desta provocação”, a “ascensão e queda da imprensa pornográfica homossexual na Tailândia, sempre entrelaçada com o clima político instável do país”.

Viagens e mitos

Destaque ainda para a estreia de “13 Alfinetes”, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, dois realizadores que já filmaram em Macau. Neste documentário explora-se o papel do sagrado no mundo contemporâneo, nomeadamente o Santo António de Lisboa através da pintura de Goya. Na sinopse do festival, lê-se que este documentário é “uma história de amor, vingança e sangue”, partindo “de uma encenação de um episódio supostamente ocorrido na Lisboa medieval, filtrado no cosmopolita século XVIII madrileno e desaguando, de novo, em Lisboa, hoje, onde milagres, na verdade, não acontecem”.

Na secção “Da Terra à Lua”, com documentários que “interrogam as imagens e aquilo que elas revelam sobre o passado e o presente”, apresenta-se “Du Ling zhi ying (Torino Shadow)”, de Jia Zhangke. Na tela conta-se a viagem de uma mulher num percurso do sul da China até Turim, em Itália, em busca do marido. Porém, “a partida inesperada a conduz a um reencontro consigo própria — e com o cinema”.