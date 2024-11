Documentário “Heritople” exibido segunda-feira na USJ

É já na próxima segunda-feira que será exibido, a partir das 19h, o documentário “Heritople”, da autoria de António Sanmarful. Esta exibição é acompanhada de um seminário de investigação em história coordenado pela professora Priscilla Roberts.

“Heritople” é um documentário trilingue, produzido pelo Instituto Internacional de Macau (IIM) e apoiado pela Fundação Macau e que inclui uma série de entrevistas a cidadãos de Macau, revelando “a importância do património cultural e as suas experiências neste território, onde se cruzam as culturas ocidental e oriental”, descreve-se numa nota sobre o evento.

Assim, o realizador registou “testemunhos que nos fazem compreender a importância do legado cultural, bem como a importância de preservar e dar continuidade a esse legado”, nomeadamente a Ip Tat, presidente da Associação do Templo Na Tcha ou Harry Kwah Hou Ieong, presidente da Associação de Estudos para a Reinvenção do Património Cultural de Macau.

Outras figuras entrevistadas foram Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau (IIM), Matias Lao Hon Pong, presidente da Associação dos Embaixadores do Património de Macau, Santos Pinto, proprietário do Restaurante “O Santos”, Lin Yin Cong, professora do Ensino Secundário e Fundadora da livraria Júbilo 31 livros, André Lui Chak Keong, Arquitecto e Elisabela Larrea, presidente da Associação de Investigação Cultural Macaense.

Com mão do IIM

“Heritople” foi uma proposta do IIM a António Sanmarful, tendo sido feito com a colaboração da Associação dos Embaixadores do Património de Macau para um projecto comunitário dedicado ao estudo do património cultural de Macau pelos jovens. Este documentário foi realizado com o objectivo de ampliar a promoção da ligação entre as pessoas e o património local, “o que será importante para uma maior compreensão do legado cultural de Macau e para a harmonia da coexistência da intersecção entre o Oriente e o Ocidente”, é revelado na mesma nota.

António Sanmarful nasceu em Macau e licenciou-se em Cinema e Fotografia em Madrid, Espanha. A nível profissional, dedicou oito anos a trabalhar em publicidade, séries, cinema, videoclipes e documentários. Regressou a Macau em 2014, tendo começado como técnico de câmara, passando depois a director de fotografia. Actualmente, é freelancer.