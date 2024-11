Artes visuais | Bienal itinerante na China com presença portuguesa

Ricardo Meireles é o único português num grupo de dez artistas que expõem na secção de Macau na Bienal de Artes Visuais de Hong Kong e Macau 2024. O espaço expositivo, intitulado “Não é Macau, mas chama-se Macau” mostra fotografia, pintura e demais artes plásticas em 30 conjuntos. Depois da estreia em Hangzhou, a mostra fará um périplo que termina em Pequim

Inaugurada no passado dia 18 de Outubro, a Bienal de Artes Visuais de Hong Kong e Macau 2024 apresenta 30 trabalhos ou conjuntos de obras de dez artistas locais, que expõem na secção “Não é Macau, mas chama-se Macau”. Esta é uma iniciativa artística organizada ao mais alto nível não apenas pelo Ministério da Cultura e Turismo da China, como também pelas autoridades de Macau e Hong Kong.

A mostra pode ser visitada no Museu de Arte de Gongwang, em Hangzhou, passando depois pelas cidades de Nanjing, Guangzhou, Shenzhen e Pequim até Agosto de 2025. O evento mantém-se em Hangzhou até esta sexta-feira.

Desde 2008 que a Bienal se realiza, tratando-se de uma “plataforma importante de promoção do intercâmbio entre artistas do Interior da China, de Hong Kong e de Macau”, tendo-se tornado “um importante evento de intercâmbio cultural entre os três territórios”, destaca uma nota.

No rol de dez artistas locais, inclui-se o português Ricardo Meireles, que apresenta fotografia, bem como Cai Guo Jie, Ieong Wan Si, Im Fong, Lam Im Peng, Lo Hio Ieng, Lou Kam Ieng, Ng Sang Kei, Sit Ka Kit e Xie Yun.

Ricardo Meireles leva à China o projecto “Rua de Macau: Uma Sinfonia de Vida e Memória”, que combina vídeo e fotografia, capturando “a essência desta paisagem urbana em constante mudança”. A instalação de vídeo intitula-se “Passageiros” e “documenta as ruas da cidade, onde câmaras capturam a dança em tempo real do movimento urbano, acompanhada pelos sons reais de Macau”. Para a curadora, trata-se de um trabalho “que explora o ritmo da cidade, um lugar onde áreas movimentadas coexistem com espaços tranquilos”, levando ainda à reflexão “sobre a natureza efémera da nossa existência, à medida que as pessoas passam sem realmente reparar nos espaços que as rodeiam”.

Há ainda três fotografias de Ricardo Meireles numa série intitulada “Reflexo de Vida: Uma Ode à Rua de Macau”, onde se explora “a estreita ligação entre os espaços da cidade e as suas pessoas”.

“Macau, com a sua rica mistura de culturas, é uma entidade viva que cresce e se adapta. As ruas, praças, becos e pátios da cidade são lugares onde o tradicional e o moderno se encontram. Através deste trabalho, os espectadores irão reparar e reflectir sobre os espaços que muitas vezes passam despercebidos”, descreve a curadora, que defende que esta é uma “oportunidade para redescobrir as memórias e a identidade entrelaçadas no ambiente urbano de Macau”.

Trata-se, na visão da curadora, de uma cidade “onde as experiências são mais importantes do que o imutável, e onde cada rua, praça e beco contribui para o rico retrato da vida que conecta o passado ao presente”.

O tema da Bienal é “Integração e Diálogo”, apresentando trabalhos nas mais diversas áreas culturais. Desta forma, revela-se “o desenvolvimento da cultura urbana e a singular paisagem e espírito cultural urbano contemporâneo, formados pela convergência de diversas culturas”.

No caso dos artistas de Macau, as obras revelam “estilos distintos que reflectem a compreensão e as impressões pessoais de cada um sobre Macau, transmitindo ao público as suas ligações emocionais e afectivas com a cidade”.

Ser e não ser

Uma nota da curadora da exposição, Vivien Heong Hong Lei, explica que o nome Macau atribuído à secção da Bienal não remete para um “sentido físico, espacial ou geográfico, mas antes como cada um de nós o percepciona e compreende”. Assim, nesta Bienal, Macau surge como um “conceito relativo, construído por cada pessoa através da sua própria percepção e ideação”, sendo que a ideia de “Não é Macau” significa que o território “não é imutável, alterando-se continuamente de acordo com as percepções e compreensão das pessoas”.

Assim, Macau “é um certo ‘nome’ que só existe enquanto tal, mas não como uma entidade física”. Trata-se de algo que, quando visto ou vivido, “só existe nesse mesmo instante, pois no instante seguinte já se torna uma memória, uma ilusão que não pode ser tocada ou guardada”.

Porém, segundo a curadoria, este é um território que deixa memórias e fragmentos emocionais, que “sofrem uma permanente reconstituição, arquivo e armazenamento, de acordo com as nossas próprias percepções, experiências de vida e até o próprio curso do tempo”. Trata-se de uma “ilusão que sempre se reflectiu na nossa natureza interior”.

Do lado dos artistas são múltiplas as ligações a Macau. Ng Sang Kei e Lou Kam Ieng, “nascidos e criados em Macau”; Im Fong, “que se mudou do continente para Macau ainda novo para prosseguir o seu sonho”; Ricardo Filipe dos Santos Meireles, “um português que trata Macau como a sua segunda casa”; Lo Hio Ieng e Lam Im Peng, “jovens artistas que regressaram a Macau com expectativas depois de estudos no exterior”; ou ainda Ieong Wan Si, “outro regressado a casa, após completar estudos no estrangeiro, e que já tentou explorar o sentido de identidade entre Macau e a cidade onde estudou”.

Por sua vez, Sit Ka Kit mudou-se para a zona da Grande Baía, vivendo entre Macau e Zhuhai; Cai Guo Jie, que é “um novo imigrante que tem Macau no seu destino por via do casamento” e Xie Yun, “uma jovem e esforçada trabalhadora na Europa”.