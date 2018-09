ABienal de Artes Visuais de Hong Kong e Macau foi inaugurada no dia 31 de Agosto no Museu de Arte Minsheng de Pequim, de acordo com um comunicado emitido ontem. Marcando o décimo aniversário da sua criação, a Bienal este ano é subordinada ao tema “Toque Urbano” e apresenta o desenvolvimento do panorama das artes visuais das três regiões. O espaço de exposição de Macau é dedicado ao tema “Transcendendo a Cidade”, e explora “a interacção entre as pessoas, a relação entre o homem e a cidade, as memórias e as experiências que daí advêm assim como a evolução da cidade em conjunto com o seu desenvolvimento”, refere a mesma fonte. Participam na exposição seis jovens artistas do território: Ng Man Wai, Lai Sio Kit, Wong Ka Long, Wong Weng Io, Cheong Cheng Wa e Fok Hoi Seng. Os artistas apresentaram obras de pintura, gravura, gravação vídeo e instalação. Depois de Pequim a exposição segue para o Centro Internacional de Convenções e Exposições de Dunhuang, em Gansu, de 27 de Setembro a 15 de Outubro, e o Museu de Arte de Zhejiang em Zhengzhou, de 30 de Outubro a 11 de Novembro.