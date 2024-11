Líbano | Taiwan nega produção de pagers explosivos

O gabinete de investigação do Ministério da Justiça de Taiwan concluiu que “nenhum fabricante taiwanês” esteve envolvido na explosão de centenas de dispositivos electrónicos no Líbano, em meados de setembro.

Num comunicado, o órgão judicial indicou que a empresa de Taiwan Gold Apollo, cujo logótipo estava nos dispositivos detonados, não fabricou o modelo de ‘pager’ AR-924 envolvido no incidente, desenvolvido e produzido no estrangeiro pelo Frontier Group Entity (FGE).

“Este grupo assinou um memorando de entendimento de cooperação comercial, obtendo autorização da Gold Apollo para rotular os produtos com a sua marca” referiu a nota. “A Gold Apollo testou apenas uma amostra inicial do modelo AR-924 sem função explosiva e não prestou consultoria técnica, materiais ou serviço pós-venda”, indicou o comunicado.

“Além disso, os documentos alfandegários de Taiwan não mostram as exportações do modelo AR-924 para o Líbano e não foram encontradas provas que ligassem os fabricantes taiwaneses à explosão”, acrescentaram as autoridades de Taiwan, sem fornecer mais detalhes sobre o país de origem e as actividades comerciais da FGE.

Assim, a procuradoria distrital de Shilin, o órgão judicial encarregado da investigação em Taiwan, decidiu encerrar o caso depois de não ter encontrado provas de que crimes ou atividades ilegais tenham ocorrido por parte de empresas ou indivíduos taiwaneses, informou a agência de notícias estatal CNA.

No final de setembro, dois conjuntos de explosões simultâneas de ‘pagers’ e dispositivos de comunicação sem fios causaram dezenas de mortos e mais de 3.000 feridos no Líbano, num ataque atribuído a Israel e que teve como alvo membros do grupo xiita libanês Hezbollah.