SCML | Cinema de Macau apresentado hoje em Lisboa

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) apresenta hoje uma sessão dedicada ao cinema de Macau, apresentando quatro curtas-metragens realizadas entre os anos de 1923 e 1974. As sessões decorrem na Casa Ásia – Coleção Francisco Capelo a partir das 18h, estando limitadas a 50 vagas, com um custo de dez euros por pessoa.

Segundo uma nota disponibilizada no website da SCML, pretende-se, com esta sessão, fazer uma “viagem pela história de Macau através do cinema”, mostrando ao público “diferentes olhares sobre Macau e a forma como o cinema retratou, ao longo do século XX, o encontro entre o Ocidente e o Oriente”.

Revelam-se trabalhos cinematográficos disponibilizados pela Cinemateca Portuguesa e que têm a assinatura de Manuel Antunes Amor, Ricardo Malheiro e António Lopes Ribeiro. “As obras permitem acompanhar diferentes formas de representar o território ao longo do século XX: do progresso urbano e monumental registado nos anos 1920 à valorização da herança histórica e religiosa nas décadas seguintes, passando pelas visitas institucionais e pela construção de uma imagem de Macau enquanto lugar de encontro entre culturas”, descreve-se.

Na tela observa-se, assim, “um percurso de cinco décadas de imagens, que permite revisitar a história de Macau e compreender diferentes perspectivas sobre as relações entre Portugal e o território”.