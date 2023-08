Macau Art Garden | Festival de curtas de Hong Heng Fai exibido no sábado

No sábado, o espaço Macau Art Garden acolhe o “3 in 1”, um pequeno festival de curtas-metragens que irá exibir três filmes do realizador local Hong Heng Fai. Após a exibição das películas, a noite prossegue com uma tertúlia com o cineasta e Wong Pak Hou, o protagonista masculino da trilogia de curtas apresentadas

Se as condições meteorológicas deixarem, no próximo sábado o Macau Art Garden, na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, irá acolher um pequeno festival de cinema, “3 in 1”, centrado nas obras do realizador local Hong Heng Fai.

O início da projecção tem hora marcada para 21h30, a que se segue uma sessão de perguntas e respostas e interacção regada etilicamente entre o público, o realizador e Wong Pak Hou, actor que protagoniza as três curtas-metragens exibidas.

Exceptuando o primeiro filme, todos têm legendas em inglês. A película que abre a sessão é “Before Dawn”, lançado em 2014 e que arrebatou o prémio “48 Rush Hours” Video Challenge Award, organizado pelo Centro Cultural de Macau.

O segundo filme na lista é “In Memory of Her”, obra seleccionada na edição de 2015 do Festival Internacional de Filme e Vídeo de Macau.

Finalmente, a fechar a sessão será exibido “Crash”, curta multipremiada que correu festivais como o Festival de Curtas de Berlim, o Festival de Filme Independente de Hong Kong, e foi nomeado para o Taipei Golden Horse Film Festival and Awards.

O filme de 20 minutos conta a história de um homem de 50 anos de idade que sofreu com a “perda” da sua mãe e se vê envolvido numa crise existencial. Tendo como tema a relação entre o espaço virtual e a realidade, o filme procura introduzir questões éticas, explorando a situação de “digitalização” nos tempos modernos.

O outro lado da câmara

O realizador estreou-se no formato de longa-metragem no ano passado com “Kissing the Ground You Walked On”, filmado em Macau. A obra foi reconhecida com o prémio de melhor realizador dos “Firebird Awards in the Young Cinema Competition” da 47ª edicção do Festival Internacional de Cinema de Hong Kong.

Hong Heng Fai foi director do Teatro Horizonte (Macau), estando envolvido na área das artes performativas há mais de uma década e meia. Licenciado em publicidade pela Universidade de Shih Hsin em Taiwan, o realizador, juntamente com seus amigos, produziu o documentário “Rice for the Dead” durante a sua estadia em Taiwan, que trata dos fenómenos na área de comunicação social de Taiwan, gerando repercussões a nível social.

Fundou o “Day Day Studio” em 2014, e a sua primeira curta-metragem de ficção, “Before Dawn”, ganhou o prémio do desafio “Rush: 48 Horas a Abrir”. Mais tarde, os filmes “Caged”, “In Memory of Her” e “Crash” entraram na selecção do “Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Macau”. O evento na Macau Arte Garden tem um preço de entrada de 50 patacas, com uma bebida incluída.