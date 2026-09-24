Ouro | Pequim importa valor recorde de 158.800 milhões de dólares

A China gastou um valor recorde de 158.800 milhões de dólares na importação de ouro nos primeiros oito meses do ano, numa altura em que investidores e banco central procuram diversificar activos.

Segundo dados citados pelo jornal Financial Times, o país importou mais de mil toneladas de ouro entre Janeiro e Agosto, superando já as 886 toneladas adquiridas durante todo o ano de 2025, por 96.500 milhões de dólares.

O aumento ocorre depois de a China ter reduzido as compras no ano passado, durante uma forte valorização do metal precioso, cujo preço passou de cerca de 2.625 dólares por onça troy no início de 2025 para um máximo de 5.595 dólares em Janeiro.

A China é também o maior produtor mundial de ouro, tendo extraído 384 toneladas no ano passado, segundo o Conselho Mundial do Ouro.

O aumento das importações surge num contexto de procura crescente por parte de investidores chineses de alternativas para diversificar as poupanças, perante a prolongada crise do sector imobiliário, o fraco desempenho do mercado accionista e os baixos rendimentos da dívida pública.