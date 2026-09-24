Elon Musk elogia Presidente chinês antes de encontro com Trump

O empresário norte-americano Elon Musk elogiou ontem o Presidente chinês, que classificou como “líder excepcional”, e destacou avanços alcançados pela China durante a sua liderança, na véspera do encontro com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

“Sob a sua liderança, a China alcançou enormes progressos no seu desenvolvimento”, afirmou o presidente executivo da Tesla, numa entrevista à televisão estatal chinesa CCTV, que divulgou ontem vários excertos da conversa. Noutro excerto, Musk afirmou que a prosperidade do país “aumentou enormemente” durante a liderança de Xi e descreveu o dirigente chinês como “muito sábio e com visão de futuro”.

O magnata elogiou também as operações da Tesla na China e atribuiu o sucesso da fábrica de Xangai à equipa local, que descreveu como “talentosa, trabalhadora e de confiança”, com uma qualidade dos produtos e eficiência de produção “de primeiro nível”.

“A Gigafábrica de Xangai é uma joia”, afirmou Musk sobre a unidade, que entregou cerca de 468 mil veículos no primeiro semestre de 2026, mais 28,4 por cento do que no mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pela CCTV.

Durante a entrevista, Musk abordou ainda o futuro dos robôs humanoides e antecipou que o número destes equipamentos poderá atingir pelo menos mil milhões dentro de 10 anos, 10 mil milhões dentro de 15 anos e 100 mil milhões dentro de duas décadas.

O empresário previu que estes robôs poderão cuidar de idosos e crianças, servir como tutores particulares ou desempenhar todo o tipo de trabalhos, e que uma única pessoa poderá chegar a controlar centenas ou mesmo milhares de robôs físicos e agentes digitais.

Sobre a inteligência artificial (IA), Musk aconselhou a aquisição de conhecimentos abrangentes, tanto nas áreas das humanidades e artes como da ciência e engenharia, por considerar que a capacidade de formular boas perguntas será cada vez mais importante. “Quanto mais amplos forem os teus conhecimentos, melhor serás a fazer perguntas”, afirmou.

Na mesa com Xi

As declarações surgem também em pleno debate sobre a segurança da IA, depois de Musk ter defendido este mês que os principais criadores de modelos de inteligência artificial devem testar mutuamente os respectivos sistemas em matéria de segurança, tema que deverá também estar em cima da mesa no encontro entre Xi e Trump.

Os excertos da entrevista foram divulgados no mesmo dia em que Xi inicia uma visita de Estado aos Estados Unidos, onde se reúne na quinta-feira com Trump, no segundo encontro entre ambos este ano, após a reunião realizada em Maio, em Pequim.

Musk, que participou, juntamente com outros empresários norte-americanos, na visita de Trump à capital chinesa em Maio, está também entre os empresários cuja presença está prevista no jantar de Estado que a Casa Branca vai oferecer a Xi.