Tesla | PM considera empresa “exemplo de sucesso” na cooperação com EUA

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse no domingo ao chefe da Tesla, Elon Musk, que a presença da empresa norte-americana no país é um “exemplo de sucesso da cooperação económica e comercial”.

Musk, que esteve em Pequim para participar no 18.º Salão do Automóvel da China, disse que a fábrica da Tesla em Xangai, a “capital” económica do país, apresenta o melhor desempenho entre as instalações da empresa em todo o mundo “graças ao trabalho árduo e à sabedoria da equipa chinesa”, segundo a empresa estatal.

Inaugurada em 2019, a fábrica produziu mais de 710.000 veículos só em 2022, muitos dos quais fazem parte dos 1,7 milhões de carros vendidos pela Tesla na China desde que entrou no mercado chinês há uma década.

“É bom ver o progresso dos veículos eléctricos na China. Todos os carros vão ser eléctricos no futuro”, disse Musk, num vídeo publicado nas redes sociais por um utilizador afiliado à imprensa oficial do país asiático. A visita surpresa de Musk a Pequim suscitou expectativas sobre a possível aprovação pela China da tecnologia de condução autónoma da Tesla.

A empresa norte-americana pode oferecer piloto automático e condução autónoma supervisionada no país asiático, o que seria um grande passo em frente para a indústria automóvel chinesa, embora este não tenha sido o tema da conversa na reunião com o primeiro-ministro.

Estrada para andar

O Salão Automóvel de Pequim, que decorre entre 25 de Abril e 4 de Maio, assistiu à apresentação de 278 novos modelos de automóveis movidos a novas energias, o que reflecte o crescente interesse da China por este tipo de veículos.

A Tesla enfrenta assim concorrência crescente dos fabricantes locais de veículos eléctricos, incluindo a BYD, Xpeng e Nio. Também o grupo tecnológico chinês Xiaomi entrou este mês no sector com o modelo SU7.

Para manter a posição dominante no mercado chinês, a Tesla anunciou reduções de preços até 6 por cento em alguns dos seus modelos. A empresa pretende também construir uma nova fábrica em Xangai para fabricar Megapack, baterias de grande capacidade para armazenamento de energia, com uma capacidade de produção de cerca de 10 mil unidades por ano.