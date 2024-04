Hotelaria | Quase 3,8 milhões de hóspedes no primeiro trimestre

Os hotéis de Macau receberam mais de 3,7 milhões de hóspedes no primeiro trimestre do ano, volume que representou uma subida de 39,7 por cento em termos anuais e mais 8,4 por cento comparativamente a igual trimestre de 2019, foi ontem anunciado.

Entre Janeiro e Março, o território contava 141 estabelecimentos hoteleiros, mais 15 do que no mesmo período do ano passado, que disponibilizaram 47 mil quartos, de acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). No trimestre em análise, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros fixou-se em 84,8 por cento, subindo 9,9 pontos percentuais, em termos anuais, indicou a DSEC na mesma nota.

Do total de 3.779.000 de hóspedes em Macau, 2,8 milhões são oriundos da China, ou mais 40,1 por cento, em termos anuais, enquanto os de Hong Kong (460 mil), Taiwan (89 mil) e Coreia do Sul (80 mil) subiram 0,8, 180,7 e 789 por cento, respectivamente.

No mês de Março, os estabelecimentos hoteleiros hospedaram 1.235.000 indivíduos, mais 26,3 por cento, face ao mesmo mês de 2023, numa taxa de ocupação média dos quartos de 83,5 por cento, mais 6,4 pontos percentuais, relativamente ao mesmo mês do ano passado.

No primeiro trimestre deste ano, o número de entradas de visitantes que chegaram em excursões a Macau foi de 482 mil, mais 329,9 por cento, em termos anuais, referiu a DSEC. A região administrativa especial chinesa registou a entrada de mais de 8,8 milhões de visitantes no primeiro trimestre do ano, mais 79,4 por cento face ao período homólogo de 2023.