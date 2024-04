BMW | Investimento de mais 2.572 ME em renovações em Shenyang

O fabricante automóvel alemão BMW vai fazer um investimento adicional de 20.000 milhões de yuan para renovar a sua fábrica na cidade de Shenyang, no nordeste da China. Este montante destina-se à renovação em “grande escala” da fábrica da BMW em Dadong e à inovação tecnológica para lançar as bases para a produção localizada dos seus modelos de próxima geração na China, noticiou ontem o diário económico Yicai.

No ano passado, a BMW indicou que iria iniciar a produção de veículos eléctricos da próxima geração em Shenyang, em 2026, e investir 10.000 milhões de yuan para construir uma fábrica de baterias. O novo plano de investimento faz ainda sobressair a China como “núcleo” da estratégia da BMW para veículos inteligentes conectados, disse o presidente do grupo BMW, Oliver Zipse, na cerimónia de assinatura com o governo local.

O líder da BMW também acompanhou o chanceler alemão Olaf Scholz na sua visita à China no início deste mês, antes da qual afirmou que a BMW está confiante nas perspectivas económicas chinesas e tenciona aumentar o seu investimento no país, tendo na ocasião referido ainda que o desenvolvimento ecológico é uma “oportunidade” para Pequim e Berlim aprofundarem os seus laços.

As vendas da BMW na China aumentaram 4,2 por cento no ano passado para 824.932 unidades, representando cerca de um terço do total mundial.