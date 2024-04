Pequim volta a autorizar viagens para Taiwan a partir da província de Fujian

A China anunciou no domingo que vai voltar a permitir residentes da província de Fujian a visitar Taiwan, visando estimular a interacção e atenuar a tensão entre os dois lados do Estreito da Formosa.

A medida, que entra em vigor na quinta-feira, vai permitir que residentes de Fujian visitem as ilhas Matsu, controladas por Taiwan, por motivos de turismo e negócios. Numa segunda fase, vão ser autorizadas viagens de grupo a outras partes de Taiwan, informou o Ministério da Cultura e do Turismo chinês, no domingo.

O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Governo chinês, Zhu Fenglian, instou Taiwan, no mesmo dia, a considerar os interesses do público e das companhias turísticas de ambos os lados do Estreito para retomar todos os voos directos e viagens marítimas o mais rapidamente possível.

“Apesar do regresso parcial das rotas aéreas e marítimas directas no ano passado, após a China levantar as restrições relativas à covid-19, as opções de voos continuam a ser limitadas e os serviços marítimos directos de passageiros ainda não foram retomados”, afirmou Zhu.

A Administração Geral das Alfândegas da China também anunciou no domingo que vai aprovar a importação de toranja e outros produtos agrícolas e de pesca de Taiwan, desde que cumpram os requisitos do continente chinês.

Em resposta à retoma do turismo entre Fujian e Matsu, o Conselho de Taiwan para os Assuntos Continentais – organismo responsável pelas relações com a China – criticou a decisão das autoridades de Pequim de “reduzir grosseiramente os objectivos iniciais” do plano de intercâmbio turístico entre os dois lados do Estreito.

“Apenas os residentes de Fujian estão autorizados a visitar Matsu, mas não Kinmen e Penghu”, declarou o organismo num comunicado, no qual sublinhou ainda que os princípios chineses de “abertura recíproca” do turismo não estão a ser respeitados.

O ministro do Interior de Taiwan, Lin Yu-chang, afirmou que “os intercâmbios equitativos” entre as duas margens do estreito são uma “expectativa e um consenso partilhados” pelo povo taiwanês, mas que esses intercâmbios, acrescentou, devem ser “sem condições prévias ou considerações políticas”.

Resultados imediatos

A abertura das exportações agrícolas e da pesca e a retoma das viagens entre Fujian e Matsu coincidiram com uma viagem à China de um grupo de deputados do Kuomintang (KMT), o principal partido da oposição de Taiwan.

Liderado por Fu Kun-chi, líder do grupo do KMT no Yuan Legislativo (parlamento taiwanês), o grupo de dezassete deputados reuniu-se com Wang Huning, presidente da Conferência Consultiva do Povo Chinês, e Song Tao, director do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, no sábado.

“Somos todos chineses e pertencemos à mesma família”, afirmou Wang durante a reunião. Após regressar a Taipé, Fu afirmou que, depois da “maratona de conversações” e da “coordenação constante” entre o KMT e as autoridades de Pequim, “registaram-se melhorias extraordinárias no turismo e na [exportação de] produtos agrícolas”.

“Após o distanciamento dos últimos oito anos, é possível obter resultados frutuosos num curto espaço de tempo. É claro que isto é apenas o início e vamos continuar a trabalhar arduamente”, afirmou o deputado da oposição, segundo a agência noticiosa estatal CNA.