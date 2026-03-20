Casa de Macau | Documentário “Entrar no Vazio: Em busca do sobrenatural” exibido dia 25

Decorre na próxima quarta-feira, dia 25, mais uma sessão de cinema dedicada a Macau na Casa de Macau em Lisboa, uma iniciativa que tem mostrado antigas produções sobre o território. Desta vez, a escolha recai sobre o documentário “Entrar no Vazio: Em busca do sobrenatural”, realizado em 2013 por Rui “Ruka” Borges e António Caetano de Faria, e que constitui uma analogia às festividades Qing Ming (culto dos antepassados). A sessão começa às 15h30.

Segundo uma nota da Casa de Macau, este documentário “tem o mérito de nos trazer uma exploração profunda do património espiritual e cultural de Macau, combinando o contexto histórico da sua modernidade e uma narrativa pessoal”. No fundo, o documentário pretende “esclarecer um pouco sobre o mundo do sobrenatural que polvilha na temática do culto e das tradições orientais”, sendo que Rui Borges estará presente na sessão de exibição para dar o devido enquadramento.

Com a duração de 48 minutos, “Entrar no Vazio” conta com voz-off da jornalista Emily Siu, que conduz o espectador numa “viagem ao sobrenatural enquanto procura os fantasmas que se acredita habitarem nas nuvens de incenso e na fumaça dos foguetes da moderna metrópole de Macau”.

Ainda segundo a sinopse do documentário, “o filme mergulha na vida daqueles que aprenderam as artes do oculto e são procurados quando a medicina ou práticas convencionais falham”, capturando “a essência de uma cidade perdida no tempo, onde a presença sobrenatural é sentida por aqueles que a encontram”. O documentário é bilingue e explora de forma profunda “o património espiritual e cultural de Macau, combinando contexto histórico com narrativa pessoal”.