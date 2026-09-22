Japão | Tufão Dujuan aproxima-se com chuvas fortes

O forte tufão Dujuan avançava ontem em direcção à costa do leste do Japão, com rajadas de até 198 quilómetros por hora e chuvas intensas na região de Tóquio, provocando restrições de trânsito.

O Dujuan, o 25.º tufão da temporada segundo a classificação japonesa, estava às 09:00 a cerca de 120 quilómetros a oeste-sudoeste da ilha de Hachijo e avançava para nordeste a 25 quilómetros por hora, com ventos sustentados de até 144 quilómetros por hora, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

O Gabinete Nacional de Estradas de Chiba começou, durante a madrugada, a restringir de forma preventiva o trânsito numa passagem subterrânea da cidade, após a emissão de um aviso de perigo devido às fortes chuvas.

O temporal obrigou também a Tokyo Game Show, a maior feira de videojogos da Ásia, a encerrar um dia mais cedo do que o previsto. A 30.ª edição do evento — a maior da sua história — terminou no domingo, em vez de ontem.

A JMA prevê, até às 06:00 de hoje, um volume de chuva até 350 milímetros em Tokai, 300 milímetros em Kanto (região que inclui Tóquio) e nas ilhas Izu, e 200 milímetros em Tohoku. A agência prevê ventos muito fortes na zona oeste dos 23 distritos de Tóquio e alertou ainda para o risco de deslizamentos de terras, inundações e transbordo de rios.