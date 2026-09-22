“Artes na Rua” | Visita comentada este sábado no Consulado

Chega ao fim este sábado, dia 26, a exposição “As Artes estão na Rua! Portugal 1974-1978”, sendo que o público pode ter acesso, às 16h, a uma visita comentada com Catarina Cortesão Terra, Conselheira do Conselho Consultivo da área consular de Macau e Hong Kong.

Segundo um comunicado do Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Catarina Cortesão Terra “acompanhou a execução do projecto e irá abordar a sua perspectiva sobre a relação entre as artes e o espaço público durante o período revolucionário português (1974-1978)”, ou seja, quando terminou o regime ditatorial do Estado Novo, a 25 de Abril de 1974. A mostra abrange também os meses do chamado PREC – Processo Revolucionário em Curso, em 1975, e a implementação da primeira Constituição pós-ditadura, em 1976.

Esta mostra teve curadoria de Margarida Brito Alves e Cristina Pratas Cruzeiro, apresentando uma narrativa crítica estruturada em cinco temas, nomeadamente “Celebração, Cooperação, Participação, Comunicação e Dissensão”. Foi inaugurada, pela primeira vez, a 11 de Abril, em Portugal.

Segundo a mesma nota, convidam-se os interessados “a participar num evento de celebração e reflexão sobre a arte, a cidadania e a memória”.