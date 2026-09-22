Gastronomia | Clube Militar apresenta pratos de Belmiro de Jesus

O Clube Militar acolhe uma nova edição do Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – Sabores e Aromas do Outono 2026, com as iguarias do chef português Belmiro de Jesus, fundador do restaurante Belmiro, em Lisboa. Na cozinha, vai estar também José dos Santos

Em Lisboa é o nome por detrás do restaurante Belmiro. Em Macau, o chef português Belmiro de Jesus promete apresentar as suas melhores criações gastronómicas já a partir desta semana, entre os dias 25 de Setembro e 4 de Outubro, no Clube Militar. A vinda do chef português acontece por ocasião da nova edição do Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – Sabores e Aromas do Outono-2026, sendo que Belmiro de Jesus se faz acompanhar do seu assistente, José dos Santos. De notar que este evento se realiza há mais de 20 anos.

Segundo uma nota do Clube Militar, Belmiro de Jesus é “um reconhecido chefe português”, sendo conhecido pelas suas criações dentro do universo da gastronomia tradicional portuguesa. Natural de Fiolhoso, em Trás-os-Montes, o chef construiu uma carreira sólida ao longo de várias décadas dedicadas à restauração, tornando-se uma referência na preservação e valorização dos sabores autênticos da cozinha nacional.

O percurso na cozinha começou em 1990, tendo trabalhado na “Adega da Tia Matilde”, em Lisboa. Em 2005 ajudou a criar o restaurante “Salsa & Coentros”, tendo depois lançado o projecto “Bel’empada”, marcado pelas empadas artesanais, que se tornaram na sua imagem de marca.

O restaurante Belmiro, “um dos seus projectos mais pessoais”, abriu portas em 2020, sendo um espaço onde “apresenta uma cozinha genuinamente portuguesa, com especial destaque para pratos de caça, receitas tradicionais de tacho e preparações que respeitam os métodos clássicos da culinária nacional”.

Sempre a qualidade

No Belmiro, o seu criador defende “uma cozinha baseada na qualidade dos ingredientes, no respeito pelas tradições e na valorização do património gastronómico nacional”. Já José dos Santos construiu uma carreira sólida e multifacetada em hotelaria e restauração, tendo já 43 anos de experiência nestas áreas. Ao longo do seu percurso, passou por prestigiadas unidades hoteleiras portuguesas e pelo exigente sector dos cruzeiros internacionais.

Segundo a nota do Clube Militar, José dos Santos integrou equipas na Quinta da Penha Longa, Hotel Albatroz e o histórico Hotel Palácio Estoril, “tendo adquirido elevados padrões de qualidade, rigor e atenção ao detalhe”, é descrito.

A parceria com Belmiro de Jesus existe desde 2000, tendo-se transformado também “numa amizade duradoura, muito assente na paixão comum pela defesa e valorização da cozinha tradicional portuguesa”. Ambos “procuram preservar e promover os sabores, os produtos e as tradições que fazem parte da identidade gastronómica nacional”.