PCC | Quinto plenário a 26 de Outubro centrado na disciplina

O Partido Comunista Chinês (PCC) vai realizar entre 26 e 29 de Outubro, em Pequim, a quinta sessão plenária do seu XX Comité Central, uma reunião que terá como temas centrais a disciplina interna. O Politburo decidiu ontem as datas durante uma reunião presidida pelo secretário-geral do PCC e Presidente chinês, Xi Jinping, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

A cúpula do partido ouviu um relatório sobre as consultas realizadas em torno de uma proposta sobre o reforço da disciplina interna da organização política e concordou em alterar o documento antes de o submeter ao plenário.

O comunicado oficial indicou que o documento deve reforçar a capacidade do PCC para governar a longo prazo, preservar a sua “pureza” e manter o seu “vínculo com o povo”, além de aprofundar mecanismos de “autodepuração” e “autoaperfeiçoamento”.

A reunião concretiza assim o calendário anunciado em Julho, quando o Politburo adiantou que a quinta sessão plenária seria realizada em Outubro.

O encontro ocorre num período de intensificação da campanha anticorrupção promovida por Xi desde que chegou ao poder, em 2012, e que atingiu quadros locais, responsáveis provinciais, ministros, dirigentes de empresas estatais e altos responsáveis militares.

Segundo uma análise publicada recentemente pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, os organismos disciplinares chineses puniram, em 2025, 983.000 pessoas, com medidas que variaram entre advertências e investigações e processos penais, enquanto o número de altos responsáveis afastados triplicou face a 2013.

O plenário decorrerá cerca de um ano antes do XXI Congresso do PCC, previsto para o Outono de 2027, quando deverão ser renovados os principais órgãos dirigentes da formação.