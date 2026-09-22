Hong Kong | Arranca julgamento de ex-marido e sogros de modelo assassinada Abby Choi

Arrancou ontem o julgamento do ex-marido e sogros de Abby Choi, mais de três anos após serem descobertas partes do corpo da modelo e socialite, num caso que chocou Hong Kong, onde os crimes violentos são raros.

O ex-marido de Choi, Alex Kwong, o pai deste, Kwong Kau, e o irmão, Anthony Kwong, foram acusados de assassinar Choi em Fevereiro de 2023. Se forem condenados por homicídio, enfrentam prisão perpétua. Além disso, foram também acusados de impedir o enterro legal de um corpo.

Choi, de 28 anos, partilhava uma vida glamorosa de sessões fotográficas e desfiles de moda no Instagram. Dias antes de morrer, publicou uma entrada nas redes sociais sobre a participação num desfile da Dior na Semana da Moda de Paris.

O homicídio da modelo chocou a população no centro financeiro asiático – cidade vizinha de Macau -, que apresenta um nível muito baixo de crimes violentos. Dezenas de pessoas aguardavam ontem no exterior do tribunal pelo início da audiência, tendo sido organizada uma transmissão em directo para que se pudesse assistir do exterior.

Os três arguidos usavam máscaras e, de acordo com a agência de notícias Associated Press, pareciam calmos no tribunal. Kwong Kau vestia uma t-shirt branca, enquanto os filhos estavam de fato.

Em 2023, a polícia afirmou ter encontrado algumas partes do corpo no interior de uma habitação numa aldeia em Tai Po, uma área suburbana de Hong Kong. Posteriormente, os agentes revistaram um aterro sanitário à procura de provas.

Choi teve dois filhos com Alex Kwong e casou-se novamente após o divórcio, tendo outros dois filhos mais novos com o segundo marido. Espera-se que a acusação apresente as alegações numa data posterior. Prevê-se que o julgamento com júri tenha a duração de 45 dias.