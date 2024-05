Jiangxi | Pelo menos cinco feridos num ataque à faca em escola primária

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas num ataque ocorrido hoje numa escola primária na cidade de Guixi, na província de Jiangxi, no centro da China. O incidente ocorreu por volta das 12:00 horas locais durante o intervalo do almoço, informou a agência noticiosa oficial Xinhua. As identidades e idades dos feridos ainda não foram confirmadas. As autoridades locais e os serviços competentes estão no local, que foi isolado.

O departamento de segurança pública da cidade está a levar a cabo uma investigação para determinar a causa do incidente e a identidade do autor, sobre o qual ainda não foi divulgada qualquer informação, nem se sabe se foi detido. O governo local lançou um apelo de emergência a dadores de sangue para ajudar os feridos.

Embora a China seja geralmente um país seguro, os ataques em locais públicos – como escolas – são relativamente comuns. A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas de fogo, pelo que os ataques são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.

No início do mês, um ataque à faca num hospital na província de Yunnan resultou em dois mortos. Em Julho passado, um homem atacou um jardim-de-infância na cidade de Lianjiang, na província de Guangdong, no sudeste do país, matando seis pessoas e ferindo outra.