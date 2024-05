Morte de Raisi é uma “grande perda para o povo iraniano”, diz Xi Jinping

O Presidente chinês, Xi Jinping, classificou ontem a morte do homólogo iraniano Ebrahim Raisi como trágica e uma “grande perda para o povo iraniano”, divulgou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. “O Presidente Xi Jinping sublinhou que a sua morte trágica foi uma grande perda para o povo iraniano e que o povo chinês perdeu um bom amigo”, disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

A última visita de Estado do Presidente chinês ao Irão ocorreu em Janeiro de 2016, mas Xi comprometeu-se a visitar novamente o país, durante uma visita de Raisi a Pequim, no ano passado. Parceiros políticos e económicos, os dois países enfrentam pressões por parte do Ocidente, nomeadamente devido às suas posições face à invasão da Ucrânia pela Rússia.

O Irão enfrenta também duras sanções dos Estados Unidos, devido ao seu programa nuclear. O conflito em Gaza veio agravar as tensões entre Teerão e Washington. Durante a visita de Raisi a Pequim, os dois países apelaram ao levantamento das sanções, dizendo que “garantir os dividendos económicos do Irão” é uma “parte importante” do acordo nuclear, assinado em 2015.

As duas partes assinaram então uma série de documentos de cooperação bilateral que abrangem áreas como a agricultura, comércio, turismo, proteção ambiental, cultura ou desporto. Pequim já tinha assinado em 2021, um vasto acordo estratégico de 25 anos com Teerão. Esta importante parceria abrange áreas tão variadas como a energia, segurança, infra-estruturas e comunicações.

Nação inabalável

As equipas de socorro iranianas recuperaram ontem os restos mortais de Ebrahim Raisi e dos outros oito passageiros que seguiam no helicóptero que se despenhou no domingo no noroeste do Irão, anunciou o Crescente Vermelho.

O helicóptero que transportava também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, despenhou-se na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país. Poucas horas antes, o Governo iraniano confirmava a morte de Rasi, acrescentando que o desastre não vai causar “qualquer perturbação na administração” do país.