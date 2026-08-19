Creative Macau | Mostra colectiva para celebrar o 23º aniversário

Trata-se de uma galeria que é talvez um dos expoentes máximos do sector das indústrias criativas de Macau. A Creative Macau, junto ao Centro Cultural de Macau, traz “PRESENT”, a mostra que celebra os 23 anos de existência deste projecto e que alberga muitos artistas locais. Para ver a partir do dia 28 deste mês

A Creative Macau apresenta, no dia 28 de Agosto, uma nova mostra que é também uma forma de celebração. Trata-se de “PRESENT” e que reúne, até ao dia 25 de Setembro, uma série de artistas de Macau e que já fizeram da Creative Macau a sua galeria e espaço para revelar o seu trabalho.

Desta forma, o público pode descobrir trabalhos nas mais variadas formas artísticas, nomeadamente a pintura e fotografia, entre tantas outras, nas mais variadas linguagens.

Segundo um comunicado, “PRESENT” visa “despertar a paixão artística” de quem a vê e organiza, celebrando “a liberdade criativa sem limites”. Trata-se de uma mostra que “valoriza cada voz única e convida os membros da Creative Macau a dar asas às suas visões interiores através da arte visual surrealista”.

O nome “PRESENT” não surge por acaso – trata-se de uma designação “com duplo significado”, ou seja, “um presente artístico que transporta as emoções mais profundas do criador”, e também “como momento fugaz congelado na arte eterna”.

Revelam-se, novamente, talentos que são “encorajados a aproveitar a linguagem vanguardista do surrealismo — utilizando metáforas simbólicas, perspectivas distorcidas e colagens irracionais em vários meios de expressão — para transcender a realidade”.

Segundo a mesma nota, as obras escolhidas para “PRESENT” acabam por estabelecer “uma ponte entre o criador, a obra de arte e o público, oferecendo reflexões profundas sobre o momento presente como um presente para o mundo”.

Múltiplas artes

Um dos nomes presentes nesta mostra é o de Lúcia Lemos, que durante anos foi directora da Creative Macau desde a sua fundação, a 28 de Agosto de 2003. Trabalhando essencialmente com fotografia, a autora apresentou, em Março, “A White Diamond”, uma exposição de imagens a preto e branco sobre o edifício da Casa da Música, no Porto.

Na pintura, surge o nome de Alice Costa (Lili), nome artístico de Alice Leonor das Neves Costa, que começou por se formar em Direito, mas que sempre teve paixão pelo mundo das artes.

Alice Costa (Lili) fez formação em pintura na Casa de Portugal em Macau e começou a explorar o mundo da pintura figurativa, focando-se também em trabalhos mais abstractos. A mostra da Creative Macau conta ainda com trabalhos do pintor Denis Murrell, radicado no território há várias décadas; Irene Chio, Maria João Das, Angel Chan e Alex Chao Io Chong, entre tantos outros.