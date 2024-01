Creative Macau | Carmen Lei apresenta novas obras esta quinta-feira

É inaugurada esta quinta-feira a nova exposição de Carmen Lei Ka Man. Patente na galeria da Creative Macau, esta mostra, intitulada “Narrativas Abstractas”, revela obras que fazem a junção entre a pintura e a poesia, a arte visual e a literatura

A galeria da Creative Macau inaugura, esta quinta-feira, a exposição da artista local Carmen Lei Ka Man, inaugurada “Narrativas Abstractas”, patente até ao dia 17 de Fevereiro. Trata-se, segundo um comunicado da Creative Macau, de uma exposição “que mistura perfeitamente os domínios da arte visual e da literatura”, contando com curadoria da própria artista.

Celebra-se ainda “a profunda ligação entre a literatura clássica e as pinturas abstractas, entrelaçando a beleza das palavras e a profundidade das emoções transmitidas pela arte abstracta”.

Desta forma, o público é convidado “a mergulhar num mundo hipnotizante de cores vibrantes, pinceladas intrincadas e formas evocativas”, sendo que cada quadro da colecção tem como nome uma citação literária, tratando-se de uma forma de a artista homenagear as “obras intemporais da literatura clássica”.

Além das pinturas, os poemas seleccionados por Carmen Lei Ka Man “fornecem uma narrativa lírica que complementa e melhora a experiência visual, permitindo que o público mergulhe numa viagem multissensorial de expressão artística”. Esta mostra, “ao fundir arte abstracta e poesia”, acaba por “transcender as fronteiras tradicionais, criando um espaço onde a imaginação e a interpretação fluem livremente”.

Carmen Lei Ka Man convida, assim, o público “a explorar a relação simbiótica entre arte e literatura, ecoando o profundo impacto que a literatura clássica tem na nossa consciência colectiva”. Celebra-se, em “Narrativas Abstractas” a criatividade, fazendo-se “um tributo ao poder das palavras e explorando as possibilidades ilimitadas que surgem quando a arte e a literatura se entrelaçam”.

Arte e ensino

Professora de inglês e uma apaixonada pela literatura inglesa, Carmen Lei Ka Man é mestre em Comunicação pela Universidade Baptista de Hong Kong, interessando-se não só pela escrita de poesia em inglês como pelo abstraccionismo na pintura. Já expôs fotografia em Hong Kong e enveredou pelo cinema experimental, através da realização de curtas-metragens.

Carmen Lei Ka Man já orientou os seus alunos a escreverem mais de uma centena de poemas em inglês, editados em livro. Realizou a sua primeira exposição individual de poesia e pintura no ano passado.

O comunicado da Creative Macau dá ainda conta de que a artista “gosta de explorar as relações entre o tempo, o espaço e as pessoas”, bem como da solidão, “mas não da impotência”. “Gosta de seguir a multidão, mas não gosta de ir com a corrente; gosta de aproveitar ao máximo o seu tempo – mesmo que seja um segundo -, mas não gosta de estar presa ao trabalho; sente-se confiante na luz, mas confiante na escuridão. O seu amor podia ser indulgente, mas ao mesmo tempo amava com desânimo. Os seus poemas e pinturas ilustram plenamente as contradições do seu amor e da sua vida”, pode ler-se.