Trânsito | Criticada atitude de transeuntes junto a escolas

O vice-reitor da Escola Pui Ching, Kuok Keng Man, considera que muitas vezes as empregadas domésticas e os idosos são um mau exemplo para as crianças, na altura de irem buscar os mais novos à escola. As declarações foram prestadas pelo também artista local ao Jornal do Cidadão, onde abordou os atropelamentos nas estradas de Macau.

Segundo Kuok, o Governo tem feito um excelente trabalho em tornar as estradas mais seguras, principalmente no que diz respeito às passadeiras para os peões, e ao envio de agentes da polícia para os locais mais movimentados. Contudo, o vice-reitor, distinguido no ano passado pelo Chefe do Executivo com a Medalha de Mérito Cultural, aponta que muitas vezes “as empregadas domésticas e os idosos”, quando vão buscar as crianças à escola, transmitem um mau exemplo, como acontece quando atravessam a estrada quando o sinal para os peões está vermelho.

Neste sentido, o vice-reitor da Escola Pui Ching defende a necessidade haver maiores campanhas de educação para os peões, e também nas escolas, para que se cumpram as regras de trânsito.

Também segundo Kuok, os condutores em Macau tendem a ser “relativamente civilizados” e o seu bom comportamento nas estradas é elogiado pelos turistas na RAEM. Porém, o artista argumenta que parte dos acidentes ocorrem devido ao aumento do número de carros a circular no território, que diz ser impulsionado pelo turismo, assim como ao número de pessoas que atravessa as estradas a olhar para o telemóvel. Para fazer face a esta situação, Kuok pretende que o Governo reforce as medidas de prevenção e passe mais multas.