Creative Macau | “Time Pixels” para ver até ao dia 26

Foi inaugurada recentemente a nova exposição patente na galeria da Creative Macau, intitulada “Time Pixels – Exposição de Trabalhos de Estudantes de Artes Visuais da Universidade Politécnica de Macau”. Segundo um comunicado, a Creative Macau, enquanto centro de indústrias criativas, “tem vindo a estabelecer uma parceria anual com a Universidade Politécnica de Macau há mais de uma década para apresentar obras de arte criadas por estudantes da Faculdade de Artes e Design”.

Assim, em “Time Pixels” apresentam-se 22 obras dos alunos do curso de Artes Visuais concluídas em dois módulos, nomeadamente “Prática Artística Social” e “Sociologia da Arte”. O objectivo destas disciplinas “é orientar os estudantes para a aplicação das suas capacidades artísticas, nas áreas da pintura chinesa, pintura a óleo, gravura, escultura, cerâmica, aos temas sociais”.

A exposição gira em torno do conceito “Cronologia da Família”, “adoptado pela primeira vez como o tema que atravessa o ensino e a criação de obras de arte”. Neste contexto, os alunos “foram orientados a investigar as suas histórias familiares, a construir e a integrar as ligações entre o indivíduo, a história familiar e as mudanças na sociedade, e a expor o seu pensamento e prática artística sob a forma de pinturas, esculturas, instalações, fotografias ou textos”.

Anteriormente designada por Instituto de Artes Visuais, a Faculdade de Artes e Design da Universidade Politécnica de Macau foi criada pelo Instituto Cultural de Macau em 1989 e incorporada na Universidade Politécnica de Macau em 1993, tendo passado a designar-se Faculdade da Escola das Artes em 2022.