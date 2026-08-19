História da princesa Diana contada pelo irmão pela primeira vez em livro

Quase 30 anos depois da morte da princesa Diana, o seu irmão, Charles Spencer, conta pela primeira vez num livro a história da vida que partilharam e a semana da morte da princesa, a partir da sua perspectiva.

Intitulado “O Canto do Cisne: Diana, a minha irmã”, o livro, editado em Portugal pela Penguin, vai ser publicado em todo o mundo, com tradução para 12 línguas, e chega às livrarias portuguesas no dia 22 de Setembro, anunciou ontem a editora, em comunicado.

Em Setembro de 1997, na Abadia de Westminster, Charles Spencer fez o elogio fúnebre da irmã perante os olhos do mundo, num discurso que a editora considera um dos “mais marcantes do século XX”.

Agora, quando se aproximam os 30 anos da morte de Diana, Charles Spencer decidiu pôr por escrito os seus “pensamentos e memórias de uma vez por todas”, depois de voltar a receber numerosos pedidos de entrevistas sobre a irmã, “em vez de ser sujeito ao incómodo de tornar a ler as opiniões de outros, muitas das quais baseadas em inverdades que se tornaram aceites ao longo dos anos”, como afirmou o próprio, citado no comunicado.

Nas palavras de Charles Spencer, o objectivo do livro é “contar a verdade sobre Diana da perspectiva do seu irmão”, tal como procurou fazer no elogio fúnebre, falando dela “de uma forma abertamente positiva”.

Memória viva

O autor espera que o livro interesse aos que continuam a estimar a memória de Diana e que permita também às pessoas que são demasiado jovens para se lembrarem dela “no seu auge” conhecerem a mulher que descreve como “uma pessoa única e dinâmica, cheia de amor, carisma e insegurança”.

Charles Spencer afirma ainda que Diana “deu tudo por tudo na vida e fez do mundo um lugar muito melhor”, apesar de ter morrido ainda muito jovem. O editor do livro, Daniel Bunyard, destaca a importância da obra por contar a história de “uma das figuras mais icónicas e culturalmente relevantes do século XX” através de uma perspectiva íntima.

Daniel Bunyard sublinha ainda as diferentes facetas de Charles Spencer, enquanto irmão de Diana, escritor de memórias e historiador, considerando que contribuíram para um livro “extraordinariamente comovente, belissimamente escrito e assinalavelmente franco”.

Segundo o editor, o livro contém “inúmeras revelações” que deverão atrair atenção, mas constitui também um tributo à princesa Diana.