América Latina | Pequim apoia direito de países fazerem valer independência

O Presidente chinês afirmou terça-feira que os países da América Latina têm o direito de fazer valer a sua independência, ao receber em Pequim o homólogo do Equador, Daniel Noboa.

Xi Jinping disse a Noboa, aliado incondicional do Presidente norte-americano, Donald Trump, que os países da América Latina deviam demonstrar “autonomia e conduzir uma política de cooperação externa baseada nos seus próprios interesses nacionais”.

Desde que Trump regressou ao poder, há mais de um ano e meio, países da América Latina como Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador e Honduras viraram para a direita ou consolidaram uma orientação conservadora.

“A China afirma incessantemente que o estatuto da América Latina e das Caraíbas como zona de paz não deve ser comprometido e que o caminho do desenvolvimento dos países da região não deve ser interrompido”, sublinhou Xi, citado pela agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

“O direito destes países de escolherem parceiros de forma independente não deve ser prejudicado”, acrescentou. Xi salientou que Pequim e Quito deviam “consolidar a confiança política mútua” e “levar a bom termo projectos de cooperação nos domínios da energia, dos minerais, das infraestruturas e das finanças”.

A China restabeleceu o acesso às exportações para oito fábricas de transformação de camarão equatorianas, depois de as ter suspenso no início de Outubro de 2025, disse, na segunda-feira, a Câmara de Aquicultura do Equador.