Creative Macau | “Verso-Único” é a nova exposição de Aya Lei

É inaugurada este sábado mais uma exposição na galeria da Creative Macau. “Unique-Verse” [Verso-Único], da autoria da artista local Aya Lei, trata-se de uma colecção de desenhos e ilustrações em que o universo familiar da própria autora se mistura com a criatividade

Aya Lei, artista local, está de regresso às exposições com “Unique-Verse” [Verso-Único], uma mostra de ilustração que será inaugurada este sábado às 17h e que pode ser vista pelo público na galeria da Creative Macau até 17 de Agosto.

Segundo um comunicado da organização, “Unique-Verse” retrata um universo muito próprio da artista cujo trabalho se centra no género ilustração.

“Universo, que significa tempo e espaço no conceito chinês, é um mundo. Se a minha vida é limitada, espero poder torná-la mais alegre com a minha família, que me pode trazer ideias únicas com diversão e prazer”, começa por explicar a artista, citada pela mesma nota.

Muitos dos trabalhos apresentados por Aya Lei reflectem “o desenho das filhas” que mostram à artista “possibilidades interessantes”. “É uma verdadeira inspiração para as minhas criações e também um grande prazer para mim”, frisou.

Aya Lei é uma artista de banda desenhada e ilustradora residente em Macau. É autodidacta e há muitos anos que desenvolveu uma grande paixão pelo desenho. Tem-se dedicado ao design gráfico e à pintura. Os seus trabalhos publicados incluem as bandas desenhadas “Ever Eternal”, lançado em 2013, “A Book of DREAMS”, de 2015 e “A Song of Roaring Lion”, publicado em 2019.

A artista lançou ainda, em 2014, o livro de imagens “Grillia’s Cage” e a ilustração Ever Green, em 2018.

Ilustrar por aí

Sendo membro da Creative Macau, Aya Lei tem participado numa série de exposições colectivas da entidade. Em 2021, o seu nome fez parte de “Sentimental Attachment – Drawings & Illustrations”, uma exposição conjunta com Heidi Ng, Lan Chiang, Lo Yuen Yi, Madalena Fonseca e Ioklin Ng.

Aqui, o desafio lançado aos seis artistas participantes consistiu em “trazerem para a exposição a sua experiência no desenho e na ilustração, inspirados pelo tema e pela familiaridade conseguida em ambas as áreas”.

Aya Lei tem uma carreira que passa também pela China, Hong Kong e Taiwan, tendo feito recentemente algumas exposições individuais, nomeadamente “ITO”, “Tóquio Japão”, em 2017, “Illusion of Dream”, em que a autora se debruçou sobre o universo de Manga nos seus trabalhos artísticos, e apresentada em 2019.

Finalmente, “Roude e Terra – Colecção de Ilustração de Aya Lei”, foi apresentada ao público em 2020.