Creative Macau | Alice Ieong apresenta “Espaço cintilante e magnífico” 

“Espaço cintilante e magnífico” é a nova exposição da Creative Macau que inaugurou ontem. Alice Ieong, artista natural de Macau, apresenta uma série de pinturas com figuras geométricas e cores habituais nos contos de fadas para criar um mundo imaginário

A Creative Macau tem patente uma nova exposição que constitui a estreia de Alice Ieong nesta galeria. “Espaço cintilante e magnífico” é o nome da mostra composta por pinturas a óleo da artista, todas inéditas.

O público poderá, assim, ver quadros pintados com “cores dos contos de fadas que criam espaços de fantasia ou de imaginação”. As telas apresentam figuras geométricas ou círculos cintilantes, bem como outros elementos que dão às pinturas um toque de contemporaneidade. Acima de tudo, “a atmosfera dos quadros traz um toque de frieza e espaços que são afastados da realidade, sem elementos mundanos, sem pessoas”. Nas pinturas desta exposição “o tempo parece ficar em pausa, as coisas estão estáticas mas, de certa maneira, movem-se”.

Segundo uma nota sobre a exposição, “Espaço cintilante e magnífico” apresenta a ideia de que “não podemos ver além de uma certa faixa”, pelo que “afastando todo o tipo de perspectiva objectiva que os nossos olhos podem atingir, e imaginar o fenómeno da vida num outro lugar onde esta exista” nos leva a uma outra dimensão. Os quadros de Alice Ieong, são, portanto, o reflexo disto, levando quem os vê a um outro lugar, “a um ponto, uma saída ou entrada”.

Uma exploradora

Esta é a segunda mostra individual da artista, que actualmente frequenta um mestrado em Belas Artes na Universidade Chinesa de Hong Kong. Em 2019, alguns quadros com a assinatura de Alice Ieong foram seleccionados para a exposição do Museu Nacional de Arte da China, na mostra intitulada “Beijing for Fusion”, especialmente dedicada aos trabalhos feitos por artistas de Macau.

O foco da artista é, essencialmente, explorar a vida, as crenças, a humanidade e as problemáticas da sociedade através da arte. A curiosidade e a paixão que sempre teve por este mundo levaram-na a abraçar um caminho como artista. Acima de tudo, “a sua inspiração criativa vem, sobretudo, de um ambiente vivo colorido e da paisagem cultural”, aponta a mesma nota. A mostra “Espaço cintilante e magnífico” pode ser vista até ao dia 16 de Julho.