Cinema | Salvador Sobral junta-se como actor ao novo filme de João Nicolau

O realizador João Nicolau inicia este mês a rodagem do filme “A Providência e a Guitarra”, apresentado como “um mergulho nas agruras e deleites da vida artística”, revelou a produtora “O Som e a Fúria”.

A longa-metragem inspira-se num conto do escritor britânico Robert Louis Stevenson e é protagonizada por Pedro Inês, Clara Riedenstein e pelo músico Salvador Sobral, aos quais se juntam, entre outros, Américo Silva e José Raposo.

A ficção “conta a odisseia de um casal de artistas ambulantes que chega a uma pequena vila para apresentar o seu espectáculo de variedades. Em paralelo, na actualidade, uma promissora banda de rock entra em declínio motivado pelas divergências pessoais e artísticas do grupo”, refere a produtora em informação enviada à Lusa.

Na sinopse, o realizador João Nicolau explica que o filme tem como ponto de partida um conto de Stevenson, publicado no final do século XIX, e é “um mergulho nas agruras e deleites da vida artística e uma exploração das suas consequências nas relações conjugais e sociais”.

“A providência e a guitarra” é uma produção de “O Som e a Fúria”, com apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual e da RTP.

Músico, montador e realizador, João Nicolau fez em 2006 a curta-metragem “Rapace”, seguindo-se o premiado “Canção de amor e saúde” (2009).

Presença regular em festivais internacionais, nomeadamente Cannes, Locarno e Veneza, João Nicolau fez a primeira longa-metragem, “A espada e a rosa”, em 2010, seguindo-se “John From” (2015) e “Technoboss” (2019), que esteve em competição em Locarno.