PJ | Mulher detida por extorsão após relação sexual

Uma mulher foi detida por tentativa de extorsão de 80 mil renminbis, depois de ter consentido relações sexuais com um homem. Na origem do caso, esteve a ruptura do preservativo, que levou a mulher a considerar que tinha direito a receber uma compensação.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), os dois envolvidos no caso conheceram-se em Macau, no final do ano passado, quando o homem concordou pagar 5.800 yuans à mulher, a troco de sexo. Na altura, o encontro entre os dois correu bem, pelo que trocaram o contacto a pensar em encontros futuros.

Como o homem regressou a Macau para jogar este mês, convidou a mulher para dormir novamente com ele, a 15 de Junho. Mais uma vez, os dois definiram um preço de 5.800 yuans.

No entanto, durante o acto sexual o preservativo rompeu, o que levou a mulher a exigir imediatamente o pagamento de 80 mil renminbis ao homem. No entanto, o residente do Interior recusou fazer o pagamento.

Face à nega, a mulher ligou para o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e acusou o cliente de violação. Tendo em conta a natureza da acusação, o caso foi encaminhado para a PJ.

No entanto, os agentes começaram a duvidar da versão da mulher porque nenhum dos envolvidos apresentava qualquer sinal de violência no corpo, como costuma acontecer em casos de violação. A investigação levou assim os agentes a equacionaram que a violação teria sido inventada.

Como resultado, a mulher acabou detida e indiciada da prática dos crimes de denúncia caluniosa e de extorsão. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.