“As Espantosas e Curiosas Viagens: As Bonecas Viajantes”, a partir de amanhã na FRC

É inaugurada amanhã, às 18h30, na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC) a exposição “As Espantosas e Curiosas Viagens: As Bonecas Viajantes”, um projecto de investigação artística e etnográfica de Marta Sala e Cheong Kin Man, com curadoria de Sara Neves. A exposição é composta por uma série obras, como uma fotografia da dupla de artistas com os seus trajes de casamento enquanto obra de arte, em frente ao seu auto-retrato têxtil de casamento, tradução abstracta de poema da autora de Macau Sin Iok Cheng, um conjunto de máscaras e uma “imagem fixa de instalação de vídeo sobre a comunidade macaense no Brasil”.

A organização da mostra refere que os trabalhos apresentados a partir de amanhã, e que vão estar patentes ao público até 1 de Agosto, representam o “o culminar de vários anos de cooperação intercultural entre os dois criadores, fundindo a criação artística com a investigação de campo antropológica”.

O projecto da dupla constituída pela artista polaca Marta Stanilslawa Sala e o antropólogo visual de Macau Cheong Kin Man tem como temas centrais o intercâmbio cultural, as experiências migratórias e a identidade étnica.

Segundo um comunicado da FRC, em “As Espantosas e Curiosas Viagens: As Bonecas Viajantes”, “os autores recorrem a abordagens artísticas para analisar a relação única de interpenetração de diversas culturas no meio da sua mobilidade e colisão, utilizando os tecidos e os textos escritos como forma de comunicação”.

Mundo sem fronteiras

O trabalho de Marta Sala e Cheong Kin Man explora as formas como as culturas se tocam e como as identidades se deslocam ao atravessar fronteiras. A investigação assenta, maioritariamente, em dois materiais flexíveis, quotidianos, transportáveis, modificáveis e sempre presentes no arquivo emocional de cada um: o têxtil e o textual.

Assim sendo, a exposição apresenta diferentes trabalhos desenvolvidos pela dupla no contexto deste projecto e, para a mostra em Macau os artistas criaram um novo trabalho, “As Bonecas Viajantes”.

O convívio com estes objectos propõe um olhar sobre o corpo como portador de memória híbrida, vulnerabilidade, adaptação e hibridez cultural em contextos pós migratórios, é indicado pela FRC.

A iniciativa é organizada pela Casa de Portugal em Macau e da Fundação Rui Cunha. Na cerimónia de inauguração, amanhã a partir das 18h30, terá lugar uma conversa com a dupla artística e a curadora.