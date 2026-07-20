Jogo VIP | Mercado com queda trimestral de 18,8%

As receitas vindas dos grandes apostadores, um segmento conhecido em Macau como jogo VIP, desceram 2,6 por cento no segundo trimestre do ano, em termos anuais, e 18,8 por cento, face aos três meses anteriores, de acordo com dados oficiais.

O bacará VIP, o jogo que representa a totalidade do sector VIP no território, atingiu receitas de 15,9 mil milhões de patacas entre Abril e Junho, anunciou na quinta-feira a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau.

No mesmo período de 2025, as receitas das grandes apostas alcançaram 16,3 mil milhões de patacas.

O valor agora registado representa também uma queda de 18,8 por cento face ao primeiro trimestre de 2026, período em que as receitas deste segmento alcançaram 19,6 mil milhões de patacas.

No entanto, o jogo VIP em Macau continua longe dos picos históricos atingidos antes da pandemia da covid-19.

Em 2019, o bacará VIP representava 46,2 por cento das receitas totais dos casinos de Macau. Mas, no segundo trimestre deste ano, ficou-se por uma fatia de 26,1 por cento.

As grandes apostas foram afectadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em Novembro de 2021.

O antigo director executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado, em Janeiro de 2023, a 18 anos de prisão, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

O número de licenças tem vindo a recuperar e, de acordo com dados da DICJ, totaliza neste momento 29, embora permaneça aquém do limite máximo fixado pelo Governo, que é de 50.

Também as receitas do jogo mais popular em Macau, o bacará no chamado mercado de massas, caíram 1,2 por cento, em termos anuais, no segundo trimestre de 2026, alcançando 35,2 mil milhões de patacas.