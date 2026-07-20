Festival Juvenil de Dança | Mais de 800 bailarinos de 33 grupos dão ritmo à cidade

Começou no sábado o “Festival Juvenil Internacional de Dança 2026”, que conta este ano com mais de 800 bailarinos e 33 grupos das mais variadas proveniências. Até quinta-feira, será possível ver e dançar com grupos vindos de várias províncias chinesas, de Portugal, Austrália, Turquia, México, Sri Lanka, Grécia ou Tailândia

Arrancou no sábado a edição deste ano do “Festival Juvenil Internacional de Dança”, organizado pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) em colaboração com um conjunto de outros departamentos oficiais. O evento, que irá decorrer até à próxima quinta-feira, teve como primeira actividade no sábado um desfile que partiu das Ruínas de São Paulo até ao Largo do Senado, com todos os grupos convidados a desfilarem no centro da cidade.

“Ao longo do trajecto, os artistas proporcionaram ao público actuações cheias de características próprias e interagiram com entusiasmo com os espectadores, contribuindo, através de danças cheias de juventude e vitalidade, para moldar a imagem de Macau como “Cidade do Espectáculo” e promover o “estabelecimento de amizades através da dança” entre os jovens locais e de outras regiões”, descreveu a DSEDJ num comunicado divulgado no sábado à noite.

A festa continua hoje ao início da noite, às 19h30, na Praça do Tap Siac com a actuação de cinco grupos de Macau (Associação de Dançarinos Regina, Equipa de Dança da Universidade de Macau, Associação de Danças de Macau, Associação de Dança Ieng Chi e Equipa de Dança da Escola dos Moradores de Macau). A cidade vizinha de Hong Kong será representada hoje no Tap Siac pelo Alan & Becky Dance Group, enquanto de Sichuan chega o Grupo Artístico Étnico do Distrito Autónomo Qiang de Beichuan.

Actuam hoje no mesmo espectáculo o Grupo de Dança da Associação de Antigos Alunos da Hwa Chong, de Singapura, o Grupo Cultural Juvenil da Tailândia, os Tubil da Turquia e a Waveomatics Crew da Grécia.

Na quarta-feira, no mesmo local e hora, vão actuar os restantes grupos convidados para o festival, incluindo os portugueses Dancingstar – Associação Valboense de Dança. A representar Macau vão estar as equipas de dança das escolas Pui Ching, Hou Kong e Kao Yip, a Macau Art – Ignition Space Art Troupe, Estúdio de Dança KAPO. Do Interior da China, o público poderá apreciar as actuações dos bailarinos da Dalian Art College e do Grupo de Dança Juvenil da Faculdade de Artes da Universidade de Tecnologia do Sul da China.

O naipe de conjuntos internacionais que actuam na quarta-feira no Tap Siac é composto pelo Conroy Dance Center da Austrália, pela Academia de Dança RanRanga do Sri Lanka, pela Companhia de Dança Folclórica Xihuitzilli do México, os Perle da Letónia

Aprender uns passos

O festival “invadiu” ontem o Átrio do Posto Fronteiriço de Hengqin e o Centro de Ciência de Macau, com aquilo a que o Governo designou como flashmob, um tipo de actuação imprevista e que surpreende o público, ou seja, o completo oposto de uma actividade com hora e local marcado.

O festival tem também no programa um concurso de fotografia cujo tema é centrado nas actuações artísticas, assim como workshops amanhã, entre as 10h e as 12h, na Escola Oficial Zheng Guanying.

A fechar a programação deste ano do “Festival Juvenil Internacional de Dança”, estão marcados para o Pavilhão 1 do Fórum de Macau dois espectáculos amanhã e na quinta-feira, sempre a partir das 20h.