Turismo | Subida de 9% para 20,9 milhões no primeiro semestre

Macau recebeu no primeiro semestre do ano 20,9 milhões de visitantes, uma subida de 9 por cento em termos anuais, indicam dados divulgados na sexta-feira.

Entre os visitantes que se deslocaram ao território nos primeiros seis meses do ano, mais de metade (12,9 milhões) eram excursionistas, o que representa um aumento de 15,3 por cento face ao mesmo período do ano anterior, refere uma nota da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Também o número de turistas, (cerca de oito milhões), registou uma subida ligeira de 0,2 por cento entre Janeiro e Junho de 2026, em termos anuais, acrescenta-se na nota.

A maioria dos visitantes (15,3 milhões) veio da China continental – mais 11 por cento -, sendo que 3,7 milhões chegaram de Hong Kong e pouco mais de 575 mil de Taiwan, apresentando uma subida homóloga de 0,3 por cento e 24,7 por cento, respectivamente.

Os visitantes internacionais (exclui interior da China, Hong Kong e Taiwan), refere ainda a DSEC, totalizaram no primeiro semestre 1,4 milhões, registando um aumento de 6 por cento, em comparação com o mesmo período de 2025.

Já em termos mensais, entraram no território 2,8 milhões de visitantes em Junho, o que representa um decréscimo de 3,1 por cento em relação ao mesmo mês do ano passado.