Crime | Mulher detida por burla de 620 mil patacas

Uma residente local, de 30 anos, foi detida depois de burlar uma mãe em 620 mil patacas, através de grupo de conversação online para representantes de uma escola e encarregados de educação.

Segundo a conferência de imprensa da Polícia Judiciária (PJ), em Agosto do ano passado, a detida contactou a vítima privadamente, alegou ser agente da PJ e disse ter forma de arranjar bilhetes para concertos com preços mais baixos. Além da troca de mensagens sobre os bilhetes, a detida também enviou várias fotos fora do edifício da PJ para convencer a compradora.

A transferência do dinheiro foi feita, mas como até Outubro os bilhetes nunca foram entregues, apesar dos múltiplos contactos, a vítima acabou por fazer queixa. Depois da investigação, foi verificada que a suspeita não era agente da PJ, nem tinha forma de comprar os bilhetes. Todo o dinheiro recebido com a burla foi gasto em despesas quotidianas e para pagar dívidas.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público pelas práticas de burla de valor consideravelmente elevado e de usurpação de funções.