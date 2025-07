“Adeus, Minha Concubina” encerra temporada da Orquestra Chinesa

O concerto que irá encerrar a temporada da Orquestra Chinesa de Macau está marcado para o sábado dia 26 de Julho, às 20h, no grande auditório no Centro Cultural de Macau. Paradoxalmente, o concerto de fecho da temporada intitula-se “Chegada Auspiciosa”.

Sob a batuta do director musical e maestro principal da orquestra, Zhang Lie, o concerto contará com a participação da mestre de jinghu Wang Caiyun, da solista de yangqin Liu Yinxuan e da soprano Cui Rui e um programa que “entrelaça clássicos da música chinesa e a essência lendária da Ópera de Pequim”, é referido numa nota de imprensa da Orquestra Chinesa de Macau.

Um dos pontos altos da performance será a interpretação de “Adeus, Minha Concubina” pela soprano Cui Rui, que dará voz ao poema sinfónico nacional de Guan Xia. “Adeus Minha Concubina” recria a “história épica de Xiang Yu e da consorte Yu com uma abordagem vocal inspirada na ópera chinesa, dando uma nova vida a este tesouro cultural chinês”.

Espírito de Pequim

O concerto reunirá vários artistas de excelência, que interpretarão obras clássicas intemporais. A solista de yangqin Liu Yinxuan interpretará concerto para Yangqin “Rapsódia”, da autoria da compositora Wang Danhong. Segundo a nota de apresentação do concerto, esta composição “evidencia as infinitas possibilidades expressivas do instrumento através do uso de técnicas de execução variadas e de uma grande expressividade musical”.

A mestre de jinghu Wang Caiyun interpretará, juntamente com a orquestra, “Espírito de Pequim”, uma obra de Wu Hua, que exige um domínio técnico magistral do jinghu e revela o charme artístico dos instrumentos.

Os bilhetes para o derradeiro concerto da temporada estão à venda na bilheteira online de Macau e custam entre 120 e 380 patacas.

A temporada de concertos da Orquestra Chinesa de Macau 2024-25 é organizada pelo Instituto Cultural e co-organizada pela Sociedade Orquestra de Macau, Limitada, contando com o apoio do Banco da China (Macau).