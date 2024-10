CCM | Bailado “Os Amantes Borboleta” em Novembro

Chega em Novembro, aquele que promete ser um grande espectáculo de bailado, em que a Orquestra de Macau une talento com o Ballet de Hong Kong. Trata-se do clássico “Os Amantes Borboleta”, numa adaptação do coreógrafo Hu Song Wei Ricky e Mai Jingwen

O Centro Cultural de Macau (CCM) recebe, nos dias 9 e 10 de Novembro, mais um espectáculo de bailado. “Os Amantes Borboleta” é levado ao palco pelos músicos da Orquestra de Macau em conjugação com os bailarinos do Ballet de Hong Kong, numa produção apoiada pelo Instituto Cultural (IC).

Segundo um comunicado do IC, este bailado tem a assinatura na coreografia de Hu Song Wei Ricky e a sua esposa, Mai Jingwen. Destaque para o facto de a Orquestra de Macau (OM) interpretar uma nova música do compositor chinês Tian Mi, inspirada no concerto para violino com o mesmo nome, “Os Amantes Borboleta”, da autoria de He Zhanhao e Chen Gang.

Fica assim a promessa de apresentar “uma obra-prima artística que combina experiências visuais e auditivas” para quem a ouve.

Este espectáculo faz parte da temporada de concertos da OM para este ano e o próximo, sendo que “Os Amantes Borboleta” apresenta a adaptação “de uma história de amor clássica que todos conhecem, combinando a estética chinesa com um estilo moderno”.

Adaptações e talentos

Hu Song Wei Ricky é coreógrafo residente do Ballet de Hong Kong, enquanto Tim Yip será, neste espectáculo, responsável pelo design de cenários e figurinos, tendo ganho já um Óscar da Academia de Cinema de Hollywood.

“Além de usar o corte leve dos trajes de dança ocidentais como base do design dos trajes chineses, os biombos são adaptados para criar formas diversas, trazendo um efeito visual de mistura de ilusão e realidade”, descreve-se na mesma nota.

Sob a batuta do director musical e maestro principal da Orquestra de Macau, Lio Kuokman, a OM irá proporcionar “uma experiência única ao contar a lendária história dos ‘Amantes Borboleta’ através das notas harmoniosas da música”.

Este bailado já foi apresentado este mês em Hong Kong, seguindo depois para a apresentação em Macau. Com dois espectáculos, o de dia 9 a acontecer às 20h e o do dia seguinte, 10, a acontecer a partir das 14h30, sempre no grande auditório do CCM, fica a garantia de proporcionar ao público “uma experiência extraordinária da história e que não deve ser perdida”. Os bilhetes para este espectáculo já estão à venda, com preços que variam entre 180 e 400 patacas.