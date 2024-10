Casinos | Facturados mais de mil milhões diários durante feriados

São números animadores: os casinos facturaram mais de mil milhões de patacas por dia durante os feriados da Semana Dourada, de 1 a 6 de Outubro, por ocasião da celebração dos 75 anos de implantação da República Popular da China (RPC).

As contas são do banco de investimentos JP Morgan, que destaca que este registo diário é o maior dos últimos cinco anos nos casinos de Macau. Só na Semana Dourada de 2019, antes da pandemia, se registaram valores semelhantes.

A JP Morgan diz, segundo a TDM Rádio Macau, que entre 1 e 6 de Outubro deste ano a receita do jogo foi de 6,5 mil milhões de patacas, uma subida de 30 por cento face a igual período de 2023. Os analistas afirmam que estes dados ultrapassaram as expectativas do mercado jogo, pois estimava-se que os casinos registassem uma média diária variável entre os 850 milhões e os 900 milhões de patacas.

Em seis dias, Macau recebeu 916 mil visitantes, o que constitui um aumento de 4,5 por cento face ao volume de visitantes registado nos primeiros seis dias da Semana Dourada de Outubro de 2019. O banco de investimentos deixou ainda previsões para o quarto trimestre deste ano, prevendo que o volume de negócios dos casinos atinja os 56,6 mil milhões de patacas. Caso seja uma realidade, o valor irá representar uma subida de cinco por cento em termos anuais, bem como uma recuperação de 78 por cento em relação ao mesmo trimestre de 2019.