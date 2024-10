Musical | CCM acolhe “João e o Pé de Feijão” em Dezembro

Chama-se “João e o Pé de Feijão” e é a nova aventura musical contada aos mais novos no Centro Cultural de Macau. Em Dezembro, sobe ao palco o espectáculo que é uma readaptação de um clássico por uma companhia japonesa, o Teatro Hikosen. Com recurso a marionetas, personagens como a harpa mágica ou a galinha dos ovos de ouro ganham outra dimensão

“Quanto a João e à mãe, foram muito felizes daí em diante. E, com uma galinha a pôr ovos de ouro e uma harpa a tocar sozinha, nunca mais foram pobres”. É desta forma que começa a história de encantar, numa espécie de conto de fadas para crianças, “João e o Pé de Feijão”, mundialmente conhecida e traduzida para várias línguas, a partir do original em inglês.

É esta história que dá o mote para o próximo espectáculo a subir ao palco do grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) entre os dias 13 e 15 de Dezembro, graças à readaptação da história pela companhia japonesa Teatro Hikosen, que trará a sua marca artística a Macau, marcada pelas marionetas.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), esta é uma “aventura musical dirigida ao público infantil”, contando-se esta história de encantar “através de grandes marionetas, incarnadas por um experiente elenco”.

“A companhia japonesa leva à cena um conto que tem encantado inúmeras gerações com uma série de personagens bem conhecidas, desde a harpa mágica à famosa galinha dos ovos de ouro. Através de cantigas e movimentos de dança, esta versão, um pouco diferente da original, conta a história de um bom menino que, a caminho de vender a vaca da família, se torna amigo de uma princesa”.

Desde o século XIX

Popularizado em todo o mundo, o conto “João e o Pé de Feijão” tem “resistido ao teste do tempo, sendo transmitido de boca em boca ao longo de milhares de anos através de histórias contadas tradicionalmente e, mais tarde, nas páginas de livros infantis”.

A versão mais popular deste conto foi publicada na colectânea “Contos de Fadas Ingleses”, escrita por Joseph Jacob em 1890. Porém, a versão mais antiga que se conhece é da autoria de Benjamim Tabart, de 1807. Tendo sido recriado em inúmeras versões, dos desenhos animados aos filmes, o conto inspirou o Teatro Hikosen a reinventar o clássico.

O Teatro Hikosen nasceu em 1966 no Japão, tendo já percorrido o mundo com as suas coloridas máscaras, figurinos e adereços. Esta não é a primeira vez que o grupo actua em Macau, apresentando sempre espectáculos dirigidos a um público jovem e às suas famílias. No caso de “João e o Pé de Feijão”, será uma peça dobrada em cantonense e legendada em inglês e chinês, sendo que os bilhetes já estão à venda desde o dia 29 de Setembro.