IC | “Espectáculo de Neve”, de Slava Polunin, sobe aos palcos em Setembro

Slava Polunin está desde 1993 nos palcos com o seu “Espectáculo de Neve”, que depois de passar por vários países chega a Macau entre os dias 6 e 8 de Setembro. Palhaços, fantasia e muita comédia são esperados sob a influência dos inesquecíveis Charlie Chaplin e Marcel Marceau, mimo

O “Espectáculo de Neve”, que originalmente se intitula “Slava’s Snowshow”, em homenagem ao seu criador, Slava Polunin, sobe ao palco do grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) entre os dias 6 e 8 de Setembro, com quatro sessões disponíveis para o público. Naquela que é uma iniciativa do Instituto Cultural (IC), “Espectáculo de Neve” traz “uma história sem palavras criada pelo mais celebrado palhaço do mundo da actualidade”, descreve uma nota do IC.

Trata-se de uma “viagem circense para grandes e pequenos que transporta o público para um mundo de fantasia” criado por Slava, fundador da “Academia dos Tolos”. “Desvendando uma mescla visual de poesia, tragicomédia e teatro físico, ‘Espectáculo de Neve’ leva ao palco uma autêntica tempestade de confettis, teias de aranha gigantes e enormes bolas coloridas saltando entre o público”, revela o IC.

Esta promete ser uma apresentação “feita da mesma essência dos sonhos e contos de fadas”, recriando “uma série de episódios com os quais Slava inspira a imaginação das crianças, levando os mais crescidos a regressar às emoções da meninice, arrastados por uma espiral de gargalhadas e disparates”.

Desde os anos 90

Com “Espectáculo de Neve”, a companhia de Slava já conquistou, nos últimos anos, mais de 20 prémios internacionais, incluindo o Olivier para Melhor Espectáculo de Entretenimento.

Slava Polunin conseguiu reinventar a tradição dos palhaços de circo, passando este género humorístico e lúdico do seu meio clássico para novos espaços. Neste processo criativo, o artista inspirou-se no mimo Marcel Marceau, nascido em 1923 e falecido em 1997, responsável por dar uma nova roupagem a este género cómico. Marceau foi o mimo mais famoso do pós-II Guerra Mundial. Além disso, Slava Polunin também se inspirou no célebre Charlie Chaplin, conhecido pela sua comédia em filmes mudos e a preto e branco que influenciaram gerações.

“Espectáculo de Neve” conta com críticas bastante positivas em vários jornais. Sobre ele o “The Evening Standard” escreveu que “falar em Slava não é falar em palhaços com buzinas, quedas estudadas e trombetas no final da actuação”, mas sim “reverenciar a arte de clowning, a sua simplicidade e poesia sem palavras, capaz de maravilhar adultos e crianças, fundindo-os em momentos partilhados, onde a idade nada importa”.

Slava Polunin foi também descrito por este jornal como sendo “o mestre russo que salvou o ‘clowning'”, ou a arte de ser palhaço. “Espectáculo de Neve” é considerado a sua obra prima, que “nos transporta para um mundo imaginário, único e sem limites, no qual um pedaço de papel é capaz de desencadear tempestades de neve e no qual a noção do tempo é perdida pelo público que, após o final do espectáculo, permanece na sala a brincar com as irresistíveis e gigantescas bolas coloridas”. “É um mundo para todos nós, onde os sonhos se tornam realidade”, acrescenta a sinopse do espectáculo que, em Abril deste ano, passou pelo Teatro Tivoli, em Lisboa.

Sobre este espectáculo até o “Financial Times”, jornal dedicado ao mundo da economia e finanças, escreveu uma crítica, descrevendo-o como “emocionalmente esmagador, revigorante, simplesmente delicioso”, sendo também um regresso “ao inocente paraíso da nossa infância”.

A propósito da arte de ser palhaço e actuar para vários tipos de público, que tanto pode ser composto por crianças como por adulto, Slava Polunin disse que “é, até certo ponto, uma visão do mundo, uma capacidade para ver as coisas de uma forma diferente daquela habitualmente vista pelas pessoas”. “É um grande prazer reunir pessoas felizes que vivem e criam coisas nesta dimensão. Assim que começamos, não conseguimos parar”, acrescentou.

No CCM, o “Espectáculo de Neve” sobe aos palcos entre sexta-feira e domingo, dias 6 a 8 de Setembro, sendo que os bilhetes se encontram à venda desde ontem.